Ehemaliger Bundesbankbunker in direkter Nachbarschaft

Der ehemalige Bundesbank-Bunker ist sicher das Außergewöhnliche am Hotel Vintage in Cond. Tief unter der Erde wurde hier bis zum Ende des Kalten Krieges die geheime deutsche Ersatzwährung gelagert, nun kann er als historische Dokumentationsstätte besichtigt werden. Mehr als 18.000 Besucher haben dies seit der Eröffnung im März 2016 schon getan.

„Wir sind auf einem guten Weg, den Bekanntheitsgrad des Bunkers und seine Vermarktung zu steigern“, sagt Petra Reuter. Allerdings erfordert die Anlage aufgrund der Feuchtigkeit auch eine permanente Renovierung. Hier müsse in diesem Jahr einiges getan werden, kündigt Petra Reuter an. Auch eine Toilettenanlage ist angedacht. Ein besonderes Highlight wird es am 20. September geben. Dann ist im Eingangsbereich ein Konzert im Rahmen des Moselmusikfestivals geplant. dj