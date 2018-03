Drei Monate ohne "Lappen": Cochemer Gericht bestätigt Strafe gegen reuigen Raser aus dem Ruhrpott

Mit 130 Sachen ist ein 43 Jahre alter Motorradfahrer aus Recklinghausen im Sommer vergangenen Fahres über die Panoramastraße zwischen Cochem und Faid (B 259) gerast. Deswegen hat das Amtsgericht Cochem gegen ihn ein Fahrverbot von drei Monaten und ein Bußgeld von 700 Euro verhängt. Erlaubt ist auf der besagten Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Der selbstständige Schornsteinfegermeister hatte zwar durchaus eingeräumt, zu schnell unterwegs gewesen zu sein, jedoch gegen die Dauer des Fahrverbots Einspruch eingelegt – vergeblich.

Foto: DPA

Eine klare Linie zog der Cochemer Amtsrichter Wilfried Johann in dem Bußgeldverfahren gegen den Raser aus dem Ruhrpott durch: "Selbst wenn Sie nur 70 km/h zu schnell gewesen wären, könnte ich nicht anders entscheiden." War er aber nicht. Satte 80 Stundenkilometer zu viel hatte der 43-jährige Recklinghausener am 13. Juni vergangenen Jahres auf dem Tacho seines Motorrads gehabt. Mit dieser Geschwindigkeit hatte ihn die Polizei geblitzt. Ergebnis war ein Bußgeldbescheid, den die Cochem-Zeller Kreisverwaltung am 15. August erlassen hatte.

Dass er diesem Bescheid zufolge drei Monate lang ohne seinen Führerschein auskommen sollte, dagegen protestierten der Biker und sein Rechtsanwalt. Und zwar aus folgenden Gründen: Es lag "nicht in meiner Absicht, die Geschwindigkeitsbegrenzung zu übertreten", sondern es sei "beim Beschleunigen" aus Cochem heraus "passiert", sagte der Mann. Die beiden Geschwindigkeitsbegrenzungen links und rechts der Panoramastraße habe er "an dem Tag nicht wahrgenommen", warum auch immer. Zudem habe er aus früheren Kurzurlauben an der Mosel in Erinnerung gehabt, dass auf dieser Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern gegolten habe – wie außerorts üblich.

Klar, er sei letztlich viel zu schnell unterwegs gewesen. Doch drei Monate ohne Führerschein? Das könne er sich als selbstständiger Bezirksschornsteinfeger nicht erlauben. Schließlich habe er ansonsten nur einen Lehrling, der erst seit zwei Wochen eine Fahrerlaubnis besitze und zwei 400-Euro-Kräfte im Rentenalter. Und in Notfällen – zum Beispiel bei Kaminbränden – müsse er jederzeit mobil sein, auch nachts.

Amtsrichter Wilfried Johann pflegte zwar einen offenen Dialog mit dem reuigen Raser aus dem Ruhrpott und mit dessen Anwalt, doch in der Sache seien ihm "die Hände gebunden". Er mache die Gesetze nicht. Auf der Panoramastraße seien schon mehrfach Motorradfahrer ums Leben gekommen, deshalb habe diese Geschwindigkeitsbegrenzung ihre Berechtigung. Und welch schwere Folgen ein mehrmonatiges Fahrverbot für ihn hätte, das habe der Selbstständige doch auch vor Antritt der besagten Fahrt schon gewusst.

Nur mit einem zögerlichen Nicken nahmen der Biker und sein Anwalt diese Argumentation des Richters hin. Aber am Ende zogen sie ihren Einspruch zurück. Nun hat der Schornsteinfegermeister noch vier Monate Zeit, die Abläufe in seinem Betrieb so zu organisieren, dass die Arbeit dort möglichst reibungslos weitergeht. dad