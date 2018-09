Diesel stehen bleischwer bei den Händlern: Von der Politik wird schnelles handeln gefordert

Die Diesel-Krise schlägt auf den Handel durch: Existenzielle Probleme sieht der Kfz-Landesverband auf manche Autohäuser in der Region zukommen. Der Kfz-Handel fordert deswegen eine schnelle Hardware-Nachrüstung für ältere Dieselautos. „Wir müssen jetzt ganz schnell eine pragmatische Lösung finden. Wichtig ist, dass jetzt im Sinne aller Beteiligten etwas passiert, und zwar mit dem flächendeckenden Einbau neuer Technik“, sagt Hans Werner Norren, der Präsident des Kfz-Landesverbandes.

Die Diesel-Krise macht den Händlern zu schaffen: Dieselautos finden derzeit kaum Käufer. Foto: dpa

Die Umrüstung sei auch die wirtschaftlichste Lösung, um den Wert eines Dieselautos zu erhalten. Obwohl viele Diesel-Autos mit der Schadstoffklasse Euro 5 erst zwei oder drei Jahre alt sind, gelten sie wegen drohender Fahrverbote als „so gut wie unverkäuflich“, sagt Norren, der auch Obermeister der Kfz-Innung Mittelrhein ist. „Diese Fahrzeuge stehen wie Blei auf unseren Höfen.“ Es grenze an eine „Bleivergiftung“, wenn jetzt weitere Diesel-Fahrzeuge nach dem Ablauf von Leasingverträgen vom Handel zurückgenommen werden müssen. Das Problem: Bei vielen Leasingfahrzeugen trägt der Händler das Restwertrisiko. Der Rückkaufwert spiegelt nicht mehr das wider, was der Händler am Markt für einen Weiterverkauf eines Leasing-Autos erwirtschaften kann. „Wir sehen daher harte Zeiten auf die Kfz-Betriebe zukommen“, betonte der Weißenthurmer. Derzeit stehen im Land 15 000 dieser Euro-5-Diesel mit einem Wert von circa 225 Millionen Euro auf den Höfen der Autohäuser.

Das Kfz-Gewerbe verlangt zweierlei von der Politik: eine Richtlinie zur raschen Nachrüstung und eine Garantie, dass nachgerüstete Euro-5-Fahrzeuge von Fahrverboten in Großstädten tatsächlich ausgenommen werden. Allerdings konnte sich Norren im Bundesverband nicht mit seinem Vorschlag durchsetzen, dass die Umrüstkosten in Höhe von etwa 2000 Euro paritätisch von Handel, Herstellern, den Kunden und dem Staat getragen werden. „Wir können jetzt ausbaden, was die Autoindustrie vermurkst hat“, schimpft Schreinermeister Simon Schlichter aus Leienkaul. Wie er fahren viele kleine Handwerksbetriebe, die nach Köln-Bonn, Düsseldorf oder Rhein-Main pendeln müssen, „alte Diesel-Kisten“. Schlichter: „Wir können in unserem Betrieb nicht einfach ein neues Auto aus dem Hut zaubern.“ Er setzt drei Dieselfahrzeuge ein, von denen ein Halbjahreswagen binnen weniger Monate ungefähr 30 Prozent an Wert verloren hat.

Kfz-Präsident Norren sagt: „Jeder hat ein hehres Interesse, dass nun etwas im Sinne von Umwelt und Autofahrern passiert.“ Die Umsätze im Kfz-Handel (1800 Betriebe) sind landesweit im Vorjahr nur um 0,3 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro gestiegen, 131 505 Autos sind abgesetzt worden, 200 mehr als 2016. Die Umsatzrendite, von der die Unternehmen leben müssen, fiel auf einen Wert zwischen 1,3 und 1,6 Prozent. Für Hans Werner Norren ist das viel zu wenig Rendite: „Es können keine großen Rücklagen gebildet werden, und daher sind die Aussichten für dieses Jahr im Kfz-Handel nicht gut.“

Von unserem Chefreporter Thomas Brost