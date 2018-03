Diebe klauen in der Eifel Bargeld und Schmuck

Kaisersesch/Kaifenheim – Am vergangenen Samstagabend wurde in Kaisersesch und in Kaifenheim in drei Wohnhäuser eingebrochen.

Dabei wurden Bargeld und Schmuck entwendet. An den Häusern in Kaisersesch im Schwalbenweg und in der Alten Mayener Straße wurden Fenster und Terrassentüre aufgehebelt, in Kaifenheim wurde in der Gartenstraße ein Kellerfenster aufgehebelt. Die Wohnhäuser wurden offensichtlich gründlich durchsucht. Am Tatort im Schwalbenweg wurde nach Polizeiangaben ein heller Pkw beobachtet. Drei männliche Personen, die nach Zeugenaussagen dem Aussehen nach aus Südosteuropa stammen könnten, waren mit diesem Pkw unterwegs und kommen für alle drei Taten in Betracht.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem unter Telefon 02671/9840.