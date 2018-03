Die Piraten nehmen Kurs auf den Kreis

Cochem-Zell – Sie mischen derzeit die politische Landschaft kräftig auf, die Piraten. In vier Landtage sind sie bereits eingezogen, bei Umfragen liegen sie stabil jenseits der Fünf-Prozent-Hürde. Nun machen sie sich daran, auch die Politik in der Region zu ändern. In Kastellaun trafen sich Piraten aus drei Kreisen zu einem Stammtisch. Erklärtes Ziel: Die Gründung eines lokalen Verbandes.

Es war eine bunte Truppe, die sich da zum Piraten-Stammtisch im Alten Stadttor in Kastellaun traf und derzeit über eine Gründung eines Piraten-Verbandes in den Kreisen Cochem-Zell, Bernkastel-Wittlich und dem Rhein-Hunsrück-Kreis nachdenken. Foto: Dieter Junker

Es ist ein bunt gemischter Haufen, der sich da zum Stammtisch zusammengefunden hat. Sie kommen aus dem Kreis Cochem-Zell, aus Bernkastel-Wittlich und dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Jüngere ebenso wie ältere Menschen, die schon politische Erfahrung gesammelt haben. Einig sind sie sich darin, die etablierte Politik in Bewegung zu bringen. "Einige von uns wollen einen gemeinsamen Kreisverband für die drei Kreise gründen, um die politische Arbeit zu organisieren", meint Markus Weber aus Altlay, einer der Initiatoren des Treffens. Ein gemeinsamer Verband auch deshalb, weil die Personaldecke doch noch recht dünn ist, wie er freimütig einräumt.

Immerhin verzeichnen die Piraten in der Region einen deutlichen Mitgliederzuwachs. Im Kreis Cochem-Zell sind es derzeit 22 Piraten, im Rhein-Hunsrück-Kreis 21 und im Kreis Bernkastel-Wittlich 23 Mitglieder. Durchaus eine gute Basis für einen gemeinsamen Verband. "Das Gebiet ist fast deckungsgleich mit dem Bundestagswahlkreis. Und unser Ziel ist es, in jedem Wahlkreis bei der kommenden Bundestagswahl einen Direktkandidaten aufzustellen. Da macht eine gemeinsame Arbeit Sinn", meint Ingo Höft, der politische Geschäftsführer des Landesverbandes, der eigens aus der Pfalz zusammen mit dem gerade erst 18-jährigen Landesvorstands-Beisitzer Vincent Thenhart in den Hunsrück gekommen ist.

Begonnen hat die politische Arbeit in der Region im Januar mit der Gründung eines Stammtisches in Enkirch, im Juni etablierte sich dann ein weiterer Stammtisch in Bad Bertrich, der mittlerweile regelmäßig zu Arbeitstreffen zusammenkommt. Weitere Stammtische bestehen in Bernkastel-Kues und in Kastellaun. "Und es sollen durchaus weitere folgen", meint Markus Weber.

Eigentlich war für Oktober die offizielle Gründungsversammlung angedacht, doch dieser Termin ist wieder fraglich geworden. Denn so jung die politische Gruppe noch ist, so gibt es doch schon interne Diskussionen darüber, wie die Arbeit aussehen soll. So wurde kurzfristig parallel zum Stammtisch in Kastellaun, auf dem zusammen mit dem politischen Geschäftsführer die weitere Arbeit abgeklärt werden sollte, zu einem Stammtisch in Bad Bertrich eingeladen, was in Kastellaun für Verwunderung sorgt.

"Ich denke, hier müssen wir erstmal intern abklären und absprechen, wie wir weiter vorgehen", meint Ingo Höft. Wie es sich für Piraten gehört, soll unter anderem über Wiki, einer Informations- und Kommunikationsplattform im Internet, zu einer klärenden Aussprache eingeladen werden. "Das warten wir jetzt erstmal ab, und dann schauen wir, wie es mit der Kreisverbandsgründung weiter geht", so der Geschäftsführer.

Dennoch blicken alle Piraten in Kastellaun zuversichtlich in die Zukunft und freuen sich auf die politische Arbeit. Und sie stoßen dabei auch auf Interesse. Beim Stammtisch tauchen Interessierte auf, die wissen wollen, was die Piraten so machen und wie sie mitmachen können. "Wir werden schon zunehmend beachtet", freut sich Ingo Höft. dj