Die beste Beerenauslese kommt aus Pommern

Die Sieger kommen aus Winningen, Pommern, Neef, Traben-Trarbach, Kinheim, Graach, Piesport, Leiwen und Trier: Im zweiten Teil ihres jährlichen Qualitätswettbewerbs ließ die Weinwerbung Mosel 420 Weine von Mosel, Saar und Ruwer in neun Kategorien von einer Fachjury bewerten.

Mosel – Die Sieger kommen aus Winningen, Pommern, Neef, Traben-Trarbach, Kinheim, Graach, Piesport, Leiwen und Trier: Im zweiten Teil ihres jährlichen Qualitätswettbewerbs ließ die Weinwerbung Mosel 420 Weine von Mosel, Saar und Ruwer in neun Kategorien von einer Fachjury bewerten.

Jetzt standen fast ausschließlich hochwertige Rieslingweine des Jahrgangs 2010 sowie holzfassgereifte Rotweine auf dem Programm. Die Weine wurden von einer 40-köpfigen Jury aus Weinfachleuten verdeckt probiert und bewertet.

Die Kategorie Superpremium Riesling trocken entschied das Weingut Jörg Trossen aus Traben-Trarbach mit der 2010er Trabener Würzgarten Riesling Auslese „Royal“ für sich. In der Kategorie Riesling Spätlese trocken (60 Weine) siegte das Weingut Richard Richter aus Winningen mit einem 2010er Wein aus dem „Winninger Brückstück“. Das Weingut Hoffmann-Simon aus Piesport belegte mit der 2010er Köwericher Laurentiuslay Riesling Spätlese feinherb in der Kategorie „Spätlese halbtrocken/feinherb“ den ersten Platz. Zwei erste Plätze gab es in der Gruppe „Spätlese lieblich/süß“: Die 2010er Kinheimer Rosenberg Spätlese des Weinguts Roth in Kinheim und die 2010er Leiwener Klostergarten Spätlese des Weinguts Scholisch in Leiwen erhielten die gleiche Punktzahl.



Die beste Riesling Auslese (66 Weine) 2010 kommt von den Bischöflichen Weingütern in Trier, die mit einem Gewächs aus der Lage Dhron Hofberger die Juroren überzeugten. Der erste Platz bei den Beerenauslesen, mit 24 Proben sehr stark besetzt, ging an die 2010er Pommerner Zeisel Riesling Beerenauslese des Weinguts Leo Fuchs, Pommern.

Das Weingut Viermorgenhof in Kinheim stellt die beste 2010er Riesling Trockenbeerenauslese, und der Sieger in der Kategorie „Riesling Eiswein 2010“ kommt aus der Lage „Graacher Himmelreich“ vom Weingut Philipps-Eckstein in Graach-Schäferei. Bester von 30 Rotweinen der Probe ist der 2009er Frühburgunder trocken vom Weingut Amlinger&Sohn aus Neef.