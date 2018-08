Cochem-Zell rechnet beim Etat für dieses Jahr mit deutlichen Einbußen. Nach einer Mitteilung im Kreisausschuss rechnet der Kreis dabei mit einer Haushaltsverschlechterung von rund einer Million Euro. Das Jahresergebnis wird mit einem Fehlbetrag von 988.000 Euro prognostiziert.

So fallen beispielsweise die geplanten Landeszuwendungen für die Sanierungen an der Realschule plus Cochem sowie der Grund- und Realschule plus in Treis-Karden in diesem Jahr um 950.000 Euro geringer aus ...