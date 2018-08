In Paragraf 1.04 der Moselschifffahrtspolizeiverordnung heißt es nur, Schiffsführer müssten alles unternehmen, um „jede vermeidbare Beeinträchtigung der Umwelt zu verhindern“. Als Rechtsgrundlage um eine Nutzung von Landstromstellen anzuordnen reicht dies nach Auffassung des Wasserstraßen- und Schifffahrsamts (WSA) nicht. Jedes Schiff, das ein Attest nach Rheinschifffahrtsuntersuchungsordnung besitzt, darf bordeigene Stromaggregate nutzen.

Trotzdem will das Landesumweltministerium in Rücksprache mit WSA prüfen lassen, ob nicht schon vor Dezember 2019 eine Nutzung der Stromtankstellen in Ellenz angeordnet werden kann, teilte das Ministerium der IG ...