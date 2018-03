Darf ein (normaler) Rücken das Web entzücken? Das Amtsgericht Cochem sagt Ja

Aus unserem Archiv

Cochem

Was ist so spektakulär am Rücken eines Mannes, der in verbeulter Jogginghose einen Rasen mäht, dass seine Fotos durchs weltweite Netz kursieren? Diese Frage konnte das Amtsgericht Cochem auch nicht beantworten, sprach aber den Angeklagten frei, der Bilder dieser alltäglichen Vorgartenszene in einem Moselort ins Internet gestellt hatte.