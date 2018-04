Der schottische Schriftsteller Thomas Carlyle befand, die Musik sei als „Sprache der Engel“ treffend beschrieben. Allein: Am Martin-von-Cochem-Gymnasium ist ein wichtiges Instrument nicht mehr dazu in der Lage, diese Engelssprache angemessen zu artikulieren. Gemeint ist der Steinway-Flügel im Musikraum der Schule, Baujahr 1963. Er bedarf dringend einer Generalüberholung. Doch die wird 11 000 bis 12 000 Euro verschlingen. „Das ist aus dem regulären Haushalt nicht zu stemmen“, sagt Matthias Fuchs, Fachbereichsleiter Musik. Also soll nun eine Spendenaktion helfen.

Recht flott knackt das Klaviatur-Spendenbarometer auf der Internetseite www.gymnasium-cochem.de die Zwölf-Prozent-Marke (Stand: Ende der 17. Kalenderwoche). Hinter dem Zeiger werden sie glänzen, die schwarzen und weißen Tasten, davor sind ... Recht flott knackt das Klaviatur-Spendenbarometer auf der Internetseite www.gymnasium-cochem.de die Zwölf-Prozent-Marke (Stand: Ende der 17. Kalenderwoche). Hinter dem Zeiger werden sie glänzen, die schwarzen und weißen Tasten, davor sind ...

Lesezeit für diesen Artikel (521 Wörter): 2 Minuten, 15 Sekunden

