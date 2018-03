Cannabis-Therapie frei: Ein Arzt und ein Patient berichten

Die Anträge für eine Therapie mit medizinischem Cannabis sind gestiegen, seit im März vergangenen Jahres eine Gesetzesänderung dafür sorgte, dass Ärzte nun auch ohne Sondererlaubnis ihren Patienten den Wirkstoff verschreiben dürfen. Auch Dr. Achim Betzenberger, Facharzt für Schmerztherapie aus Cochem, bekommt das zu spüren. Zwar behandelt er bereits seit einigen Jahren Patienten mit dem Wirkstoff, seit der Freigabe häufen sich bei ihm jedoch die Anfragen.

Noch kommt das medizinische Cannabis für deutsche Patienten aus Kanada oder den Niederlanden. Das soll sich jedoch ändern, ab 2019 soll auch in Deutschland Cannabis angebaut werden. Foto: picture alliance / dpa

Sein Standpunkt zur Gesetzesänderung jedoch ist klar: „Ich bin zwar offen für diesen Wirkstoff und halte die Cannabis-Therapie für eine Bereicherung der modernen Medizin, aber es war definitiv zu früh, medizinisches Cannabis freizugeben.“ Die Gründe dafür nennt Betzenberger gleich hinterher: Studien zur Wirksamkeit fehlen, die verschiedenen Präparate sind zu teuer, und es kommt immer wieder zu Lieferengpässen. Für den Schmerztherapeuten ist Cannabis daher nur zweite oder dritte Wahl. Lediglich zehn Patienten mit unterschiedlichen Leiden behandelt er derzeit mit Cannabis. Zum Vergleich: 450 Patienten mit chronischen Schmerzen therapiert Betzenberger insgesamt pro Quartal.

Einer von ihnen ist Heinz Schiewe aus Blankenrath. Der 70-Jährige hat bereits einige Erfahrungen mit medizinischem Cannabis gesammelt. Zum ersten Mal damit in Kontakt kam er vor einigen Jahren während des Urlaubs in den Niederlanden. „Ich hatte zuvor im Internet nach biologischen Schmerzmitteln gesucht und bin dann auf Cannabis gestoßen“, erinnert sich der Hunsrücker. Seit 25 Jahren leidet er unter Multipler Sklerose und hat chronische Schmerzen. Eine Situation, in der laut Betzenberger viele Patienten auch selbst aktiv nach Möglichkeiten suchen, ihre Schmerzen zu lindern.

Schiewe kaufte zunächst Cannabistropfen in einer niederländischen Apotheke. Als die nicht halfen, kaufte er Cannabisblüten, um damit Tee zu kochen und Kekse zu backen. Auch das linderte seine Schmerzen jedoch nicht. Die Blüten zu rauchen oder mit einem speziellen Verdampfer zu inhalieren kam für den 70-Jährigen nicht infrage.

Doch in welchen Fällen kann es sich überhaupt lohnen, eine Cannabis-Therapie anzuwenden? „Neben chronischen Schmerzen behandle ich auch Spastik bei Multipler Sklerose und Übelkeit durch Krebstherapie mit Cannabis“, erklärt Betzenberger. Jedoch immer erst dann, wenn andere Therapien keine Wirkung oder zu viele Nebenwirkungen gezeigt haben. Denn vor allem die Wirkung von Cannabis bei Schmerzen sei zweitklassig. „Die meisten Patienten kommen auf mich zu, mit dem Wunsch, Cannabis auszuprobieren. Sie fordern ein pflanzliches Mittel, weil sie glauben, so gebe es weniger Nebenwirkungen“, erklärt Betzenberger. Das sei jedoch ein Trugschluss, denn Cannabis habe erhebliche Nebenwirkungen. Das Gedächtnis wird beeinträchtigt, Blutdruck und Herzfrequenz erhöht, es kann Psychosen auslösen oder das Hodenkrebsrisiko steigern.

Heinz Schiewe sieht allerdings auch andere Behandlungswege kritisch. Derzeit nimmt er Oxycodon, ein starkes Opioid, um seine Schmerzen in den Griff zu bekommen. „Ich nehme aber lieber eine weniger und halte die Schmerzen aus, denn ich habe Angst, dass Leber und Nieren dadurch beschädigt werden.“ Parallel schaut er sich deshalb auch weiterhin nach Alternativen um. Kürzlich hat er Rubax entdeckt, ein Mittel, das unter anderem gegen Gelenkschmerzen und Arthrose helfen soll.

Während Rubax in der Apotheke frei verkäuflich zu haben ist, gilt es einige bürokratische Hürden zu nehmen, um medizinisches Cannabis verschrieben zu bekommen. Wohl auch deshalb verweigern sich noch viele Schmerztherapeuten diesem Wirkstoff, glaubt Betzenberger. Unter seinen Kollegen sei er der Einzige, der offen dafür ist. Allerdings lehne auch er die meisten Patienten ab, die Cannabis wollen. Vor allem jene, die so seiner Ansicht nach nur ihren illegalen Konsum legalisieren wollen.

Christoph Bröder