In Alflen, Büchel und anderen Gemeinden rund um den Fliegerhorst des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 wachsen Unmut und Entrüstung. Grund sind die aus Sicht der Bevölkerung überhandnehmenden Verkehrsbehinderungen und Sachbeschädigungen, die von Mitgliedern der internationalen Friedensbewegung ausgehen – und zwar während ihrer Aktionen gegen die Büchel stationierten US-Atomwaffen. Auf Antrag der CDU-Fraktion befasste sich der Rat der Verbandsgemeinde Ulmen in seiner jüngsten Sitzung mit der Thematik. Ziel ist es, in Gesprächen mit Beteiligten Lösungen zu finden, wie sich die Situation entschärfen und für Anwohner erträglicher gestalten lässt. Einstimmig hat sich der VG-Rat hinter diese Bestrebungen gestellt, die SPD-Fraktion erweiterte den Antrag sogar noch.

Bei der Bevölkerung rund um den Fliegerhorst Büchel ist mächtig Druck auf dem Kessel. Das wird schnell deutlich, als die CDU-Fraktionsvorsitzende Roswitha Lescher im Sitzungssaal des Rathauses auf den Antrag ...

Lesezeit für diesen Artikel (680 Wörter): 2 Minuten, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.