Brille kaputt: War es der Mähdrescher?

Eine Gartenparty, ein Bauer, ein Streit um ein Auto und eine vom Mähdrescher überfahrene Brille – das sind die Zutaten für einen Prozess vor dem Cochemer Amtsgericht. Einspruch: Der Bauer bestreitet, dass die Brille jemals unter seinen Mähdrescher geraten ist! Und stellt hartnäckig in Abrede, dass sein Widersacher überhaupt eine Brille auf der Nasenspitze getragen hat. Wer soll da den Durchblick behalten? Richterin Doris Linden ist weiß Gott nicht um ihren Urteilsspruch zu beneiden.

Klarer Fall: Wenn eine Brille unter einen Mähdrescher gerät, kann das nicht ausgehen. Ob dies aber überhaupt geschehen ist, kann jetzt noch keiner so recht sagen. Foto: Archivfoto Volker Schmidt

Was ist an jenem lauen Juliabend in dem kleinen Eifeldorf passiert? Eine muntere Gartengesellschaft läutet mit Grillgut und gut gekühltem Bier das Wochenende ein. Da schreckt die fröhliche Korona auf, als sich ein laut polternder Mann vor dem Gartentor aufbaut – ein Bauer, der mit seinem mächtigen Mähdrescher an einem Engpass auf der Straße festhängt. Sogleich fliegen den Partygästen Kraftausdrücke um die Ohren. Böse Wörter mit A und V sollen darunter gewesen sein. Und: „Wo habt ihr denn euren Führerschein her?“ Eine Frau aus der Gesellschaft handelt rasch, schnappt sich einen Autoschlüssel und fährt das Auto in einen Hof.

Am Mähdrescher schaukelt sich derweil der Streit hoch. Der bebrillte Kläger rennt dem Bauer hinterher, der seinerseits die Aufstiegsleiter zum Bock hochsaust und sie hinter sich einklappt. Der Bauer berichtet, wie der Kläger scheitert, die Leiter aufzuklappen, und auf die Kette des Mähdreschers aufspringt. „Der Mann war völlig außer Rand und Band, vielleicht war es der Alkohol“, sinniert der Bauer. Naturgemäß laufen an dieser Stelle die Schilderungen auseinander. Es fängt damit an, dass der Kläger eine Brille im Wert von 325 Euro getragen haben will, als er – wie an einem Jo-Jo gezogen – mehrmals am 25-Tonner hochspringt. „Ich brauche eine Gleitsichtbrille“, beteuert er. Seine Frau, die vor Gericht als Zeugin aussagt, bekräftigt: „Er ist ohne Brille blind wie ein Fisch.“ Der Bauer will gar keine Brille gesehen haben: „Er hatte keine an.“

Bitter für den Kläger: Um das Zeugentrio, das wie er aus der Partygruppe entstammt, ist es vor Gericht nicht gut bestellt. Während der Kläger darauf beharrt, dank einem Kumpel dem hysterisch anfahrenden Bauer vom Schneidemesser und damit dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein, gibt es vier andere Sichtweisen. Der Bauer selbst behauptet, er habe erst das stufenlose, schwerfällige Getriebe seines Ungetüms erst in Gang gesetzt, als der Mann von seinem Freund „zur Seite gehoben“ worden ist. Außerdem habe der Mann nicht frontal zum Mähdrescher, sondern seitlich gestanden. Der Kläger beteuert: „Ich hatte Angst, überfahren zu werden.“ Sein Freund, der ihn von hinten mit beiden Armen umfasst und weghebt, hat Erinnerungslücken. Ob er den Kläger „aus dem Verkehr“ gezogen hat, um ihn vor weiterem Krach zu schützen oder vor der herannahenden Maschine? Er weiß es nicht so genau, weiß auch nicht, ob der Kläger eine „Äugmaschine“ auf der Nase getragen hat. „Eigentlich trägt er immer eine.“

Des Klägers Frau hat ein eindeutiges Urteil parat: „Der Bauer hätte ihn plattgefahren“, der Freund habe geistesgegenwärtig reagiert. In welchem Winkel ihr Mann zum Mähdrescher platziert gewesen ist, weiß sie indes nicht exakt. Aber so viel hat sie mitbekommen: „Der Mähdrescher fuhr mit Vollgas an.“ Der Bauer erwidert: „Das geht nicht, es handelt sich ja nicht um ein Formel-1-Fahrzeug.“ Auch die Zeugin, die das parkende Auto wegfährt, trägt wenig zum Geschehen bei. Sie sei mit Wegfahren beschäftigt gewesen, als die kritische Lage entstanden ist. Und der Freund habe „super reagiert“, als er den Kläger aus der Gefahrenzone bugsiert. So viel habe sie gesehen. Bei dieser Aktion sei die 325 Euro teure Brille, so der Kläger, „unreparierbar zerstört“, weil von Mähdrescherreifen zermalmt worden. Zum Beweis hebt er die Brille ein ums andere Mal im Gerichtsaal hoch, sie hat keine Gläser mehr. Seinem Freund rutscht seine Armbanduhr vom Gelenk, sie wird ebenfalls ein Opfer der Reifen. „War nur 20 Euro wert“, sagt er und verzichtet darauf, das Geld einzufordern.

Im Gegensatz zum Kläger, der die 325 Euro vom Bauer haben will. Richterin Linden will eine Brücke bauen, sagt zum Bauer: „Sie haben die Brille beschädigt. Es ist eigentlich eine Haftpflichtsache.“ Das bestreitet der Bauer ebenso vehement wie sein Rechtsanwalt Thomas Schulte-Wissermann: „Das geht nur, wenn es schuldhaft gewesen ist.“ Man wisse gar nicht, warum und wo die Brille genau gelegen ist. Und dann tischt er noch die Story auf, dass seither sein Mandant gestalkt wird. Die Gegenpartei habe mehrfach widerrechtlich Videos vom Bauern aufgenommen. In der undurchsichtigen Gemengelage um die Brille hat sich Richterin Linden von den drei Zeugen „mehr Klarheit versprochen“. Sie muss jetzt in sich gehen, die Zeugenaussagen alle bewerten. Mit welcher Perspektive? „Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.“

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Brost