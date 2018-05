Brandmeldeanlagen am Beispiel der VG Cochem

Weit mehr als 100 Brandmeldeanlagen gibt es laut Kreisfeuerwehrinspekteur Berthold Berenz im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Cochem. Die VG geht davon aus, dass davon rund 20 Anlagen eine automatische Meldung an die Integrierte Leitstelle in Koblenz oder einen anderen Anbieter senden. Bei allen anderen Brandmeldeanlagen erfolgt die Meldung beispielsweise an eine hinterlegte Telefonnummer, etwa die des zuständigen Hausmeisters, der dann wiederum selbstständig die Feuerwehr verständigen muss.

Störanfällig sind die Anlagen laut VG meist nur kurz nach der Installation. Danach kommen Fehlalarme meist nur dann vor, wenn die Anlage durch Wasserdampf in der Küche, Staubentwicklung bei Handwerkerarbeiten ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.