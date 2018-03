Bilder, die unter die Haut gehen: Marvin Montag erfüllt sich mit einem eigenen Tattoo-Studio seinen Lebenstraum

Das sonore Summen der Tätowiermaschine übertönt die Hip-Hop-Beats, die aus dem Lautsprecher schallen. Konzentriert ist Marvin Montag über Alex' Arm gebeugt. Heute steht ein Cover-up auf dem Terminplan: Von der alten Tätowierung – ein Kreuz – ist fast nichts mehr zu sehen. Ein Kompass mit einer Weltkarte im Hintergrund entsteht nun auf dem Arm.

Tattoo-Studio Inkademics 1 von 17 Marvin Montag hat in Kaisersesch das Tattoo-Studio Inkademics eröffnet. Foto: Mira Müller 2 von 17 Sein Tattoo-Studio hat Marvin Montag in Kaisersesch in der Poststraße 19 eröffnet. Für ihn ist es wichtig, dass sich seine Kunden wohlfühlen. Foto: Mira Müller 3 von 17 Tätowierer ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Aber Marvin Montag legte viel Wert darauf, die Kniffe und Tricks des Berufs zu lernen und ging im Westerwald bei einem erfahrenen Tätowierer in die "Lehre". Foto: Mira Müller 4 von 17 In Ordnern stellt Marvin Montag verschiedene Projekte vor. Dort und in Zeitschriften können sich seine Kunden Inspiration holen. Foto: Mira Müller 5 von 17 In Ordnern stellt Marvin Montag verschiedene Projekte vor. Dort und in Zeitschriften können sich seine Kunden Inspiration holen. Foto: Mira Müller 6 von 17 Auch auf seiner eigenen Haut hat Marvin Montag geübt. Er hat ein Faible für Schriftzüge. Die Hand gehört zu den schmerzhaftesten Körperstellen, an denen man sich tätowieren lassen kann, weiß Montag auch aus eigener Erfahrung. Foto: Mira Müller 7 von 17 Im abgetrennten hinteren Bereich hat Marvin Montag zwei Arbeitsplätze, wo die Kunden tätowiert werden. Foto: Mira Müller 8 von 17 Die beiden Arbeitsplätze sind abgetrennt durch eine Sichtschutz. Dort stellt er auch verschiedene Tattoo-Farben aus. Alle Farben sind von einem naturwissenschaftlichen Institut geprüft. Foto: Mira Müller 9 von 17 Auf Hygiene legt Marvin Montag großen Wert. Für ihn ist aber auch wichtig, dass sich seine Kunden wohlfühlen. Hip-Hop läuft über die Boxen, aber die Musik kann das stete Summen der Tattoo-Nadel nicht übertönen. Foto: Mira Müller 10 von 17 Jeder Nadelstich muss sitzen. Foto: Mira Müller 11 von 17 Hygiene ist für Marvin Montag oberstes Gebot: zum Schutz seiner Kunden und auch zu seinem eigenen Schutz. Foto: Mira Müller 12 von 17 Marvin Montag ist vollkommen konzentriert. Jeder Nadelstich muss sitzen. Foto: Mira Müller 13 von 17 In Ordnern stellt Marvin Montag verschiedene Projekte vor. Dort und in Zeitschriften können sich seine Kunden Inspiration holen. Dieses Tattoo verschönert seine eigene Wade Foto: Mira Müller 14 von 17 In Ordnern stellt Marvin Montag verschiedene Projekte vor. Dort und in Zeitschriften können sich seine Kunden Inspiration holen. Foto: Mira Müller 15 von 17 In Ordnern stellt Marvin Montag verschiedene Projekte vor. Dort und in Zeitschriften können sich seine Kunden Inspiration holen. Foto: Mira Müller 16 von 17 In Ordnern stellt Marvin Montag verschiedene Projekte vor. Dort und in Zeitschriften können sich seine Kunden Inspiration holen. Foto: Mira Müller » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Mit dem Tattoo-Studio Inkademics, das Montag im vergangenen Monat in Kaisersesch eröffnet hat, hat er sich einen Lebenstraum erfüllt, auf den er in den vergangenen Jahren zielstrebig hingearbeitet hat. Und nicht nur die Tätowiermaschine, auch der Laden läuft, Termine sind schon bis in den März hinein vergeben. Der 32-Jährige ist mehr als zufrieden mit seinem Start in die Selbstständigkeit.

Bevor er sich der Körperkunst widmete, machte er eine Ausbildung zum technischen Zeichner. Kreativität und Zeichnen gehörten schon immer zu Marvin Montags Hobbys. Und auch während der Ausbildung hatte er noch Spaß an den Aufgaben, „da haben wir noch mit Bleistift und Tusche gezeichnet“. Doch im Beruf fand er nicht mehr die Erfüllung, „es wurde zu monoton“, erzählt er. Also kaufte er sich vor drei Jahren eine günstige Tätowiermaschine, schaute sich YouTube-Lehrvideos an und ließ seiner Kreativität auf seiner eigenen Haut freien Lauf.

Natürlich war nicht von Anfang an alles perfekt, aber Montag lernte schnell, welche Fehler es zu vermeiden gilt. Sein erstes Tattoo war das Geburtsdatum seiner Tochter, das er sich auf seinen Fuß stach: „Viel zu tief, zu viele Stiche – es hat sich vernarbt. Das fühlt sich an wie Blindenschrift und tut heute noch weh, wenn ich mir eine Socke anziehe“, erzählt er. Und er übte weiter – auf sich und auch auf Schweinehaut. Und dann kam der Tag, als er sich sicher genug fühlte, von etablierten Tätowierern zu lernen und auch andere Menschen zu verschönern. Mit einer Mappe mit selbst gezeichneten Motiven bewarb er sich bei verschiedenen Studios, doch eine Antwort blieb aus. Bis sich ein Tätowierer zurückmeldete: „Meinen Motiven fehlte einfach die Tiefe.“

Theoretisch könnte jeder einfach ein Tattoo-Studio eröffnen, Tätowierer ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Aber er wollte es von der Pike auf lernen. Also hat er sich wieder hingesetzt und geübt, geübt, geübt. Übers Internet ist er auf einen Tätowierer im Westerwald gestoßen, bei dem er in die „Lehre“ ging. Der hatte eine richtige Lehrwerkstatt, erzählt Montag, und auch der Duktus war der eines richtigen Ausbilders. „Der hat mich fit gemacht und viel Know-how mitgegeben“, erzählt er. „Dabei war es von Vorteil, dass ich schon früher angefangen hatte mit dem Tätowieren, der hat mir dann den Feinschliff gegeben.“ Das war 2016. Im vergangenen Jahr ging er dann auf die Suche nach einer eigenen Location, in der er sein eigenes Studio eröffnen konnte, und wurde im vergangenen November in Kaisersesch fündig. Innerhalb von drei Wochen renovierte er den ehemaligen Laden für Lebensmittelspezialitäten zu einem schicken Tattoo-Studio mit dem Namen Inkademics: „Das kommt von Academics, weil ich es von Grund auf gelernt habe“, erklärt Montag.

Ledercouches stehen vor einer edlen Barocktapete, auf dem Tisch liegen Zeitschriften und Mappen mit Motivideen: „Ich habe mich auf ausgefallene Schriftzüge und die mexikanische Richtung spezialisiert“, erzählt er. Aber auch Schmetterlinge, die aussehen, als wären sie mit Wasserfarbe gemalt, oder Gesichter im Comic-Stil gehören zu seinem Repertoire. Den Wünschen der Kunden sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Im Empfangsbereich können es sich Montags Kunden erst mal gemütlich machen. Hier werden die Wünsche und Ideen erörtert. Im abgetrennten hinteren Bereich wird tätowiert. „Vorher gab es ein Rundum-Beratungsgespräch“, erzählt auch Alex. „Es wurde abgesprochen, was ich will, wo ich es haben will und in welcher Größe.“ Dann bekam er Motive zugeschickt, man einigte sich, und nun liegt er seit drei Stunden auf der Liege und nach und nach entsteht das neue Motiv. Ob es wehtut? „Ja!“ Der Unterarm mit seiner feinen Haut gehört zu den empfindlicheren Körperstellen, erzählt Montag, während die Coil-Tätowiermaschine unaufhörlich in seiner Hand summt.

Eine kurze Drehung zum Edelstahltisch, auf dem die Farbe bereitsteht, und weiter geht es mit der Schattierung. Wenn Alex die Session und die damit einhergehenden Schmerzen durchsteht, könnte in weiteren drei Stunden das Tattoo fertig sein. „Aber die vielen Schattierungen, das geht an die Nerven“, sagt auch Montag. Sonst geht es in vier Wochen weiter, wenn das Tattoo abgeheilt ist. Und am Ende des Tages steht für Montag das Saubermachen an. „Das nimmt auch ziemlich viel Zeit in Anspruch“, sagt Montag, der auf Hygiene großen Wert legt: zum Schutz der Kunden als auch zu seinem eigenen Schutz. Dann ist alles vorbereitet für die nächste Tattoo-Session.

Von unserer Redakteurin Mira Müller

Marvin Montag hat sein Tattoo-Studio Inkademics in der Poststraße 19 in Kaisersesch. Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Telefonisch ist Montag unter der Nummer 02653/7169750 sowie 0176/65904578 zu erreichen.