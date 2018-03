Betrunkener wirft in Zell einen Blumenkübel gegen ein Auto

Aus unserem Archiv

Zell

Einen Blumenkübel hat ein offensichlich Betrunkener am frühen Morgen des vergangenen Samstags gegen ein Auto geworfen, das an der Schlossstraße in Zell geparkt war. Dabei entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Wie die Polizei Zell mitteilt, handelte es sich um einen schwarzen Renault Megane Scenic.