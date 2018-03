Betonbauten in filigran und schön: Geht das? Ein Binninger hat's erforscht

Nahezu jeder hat ein Bild vor Augen, wenn von den Plattenbau-Sünden der 70er- und 80er-Jahre gesprochen wird. „Aber heute ist es möglich, schlank und schick zu bauen“, berichtet Sebastian Oster aus Binningen. Zwischen 2010 und 2015 forschte er an der Technischen Universität Kaiserslautern unter dem sperrigen Titel „Keilzinkenverbindungen als Fügetechnik für dünne Bauteile aus mikrobewehrtem Hochleistungsbeton“ und legte im August 2018 seine Doktorprüfung mit „magna cum laude“, also mit großem Lob, ab. Mit seinen Erkenntnissen im Rahmen seiner Promotion können sich die Möglichkeiten beim Bauen mit Betonplatten in Zukunft erweitern und die Konstruktionen noch filigraner werden.

Seit 2010 beschäftigte sich Sebastian Oster im Rahmen seiner Doktorarbeit damit, wie dünne Betonplatten mit mineralischem Mörtel sicher und haltbar verbunden werden können. Im Sommer vergangenen Jahres legte er mit großem Erfolg seine Doktorprüfung ab. Foto: Mira Müller

Mit Hochleistungsbeton, der durch seine hohe Dichte druckfester und widerstandsfähiger ist, lassen sich filigrane, dünne Bauteile fertigen. Jedoch können die Bauteile nicht direkt auf der Baustelle hergestellt werden. Also müssen sie über die Straße transportiert werden, was natürlich die Abmessungen der einzelnen Bauteile einschränkt. „Bei filigranen Bauwerken kommt man immer an den Punkt, wie man die einzelnen Bauteile miteinander verbindet“, erzählt der heute 33-Jährige. Denn herkömmliche Bolzenverbindungen oder Ähnliches sind bei den drei Zentimeter oder noch dünneren Betonplatten nicht möglich. Genau für diese Problematik suchte er eine Lösung.

In vielen Versuchen erforschte Sebastian Oster, mit welcher Fugenform Betonbauteile die stabilste Verbindung eingehen.

Foto: TU Kaiserslautern

Die Leidenschaft für Ingenieurwesen war Sebastian Oster zwar nicht direkt mit in die Wiege gelegt, aber sein Interesse wurde schon in der Jugend geweckt. Bereits während der Schulzeit jobbte er auf verschiedenen Baustellen, nach seinem Hauptschulabschluss und der mittleren Reife besuchte er das technische Gymnasium in Trier, gefolgt vom Studium in Kaiserslautern, wo er vor seiner Promotion einen Abschluss als Diplom-Bauingenieur machte. Für seinen ehemaligen Professor hat er viele lobende Worte: „Er hat die Studenten motiviert und das Interesse geweckt. Man hatte unheimlich viele Freiheiten, auch eigene Versuche durchzuführen“, erzählt er mit Begeisterung.

„Das Faszinierende an Beton ist, dass man aus etwas Flüssigem etwas Festes, Steinförmiges machen kann“, berichtet Oster über sein Forschungsobjekt. Die Herausforderung ist jedoch, die filigranen Bauteile aus Hochleistungsbeton miteinander zu verbinden. Oster hatte die Idee, die Bauteile miteinander zu verkleben, „weil es eine flächige Verbindung ist, die eine kontinuierliche Kraftübertragung gewährleistet“. Damit dies auch funktioniert, muss die Oberfläche vergrößert werden. Es stellte sich die Frage, welche Form der Fuge gegeben werden muss. „Im Forschungsprojekt ging es um die Form- beziehungsweise Strukturoptimierung“, erzählt Oster – und geboren war sein Dissertationsthema. Mit im Boot waren dabei die Deutsche Forschungsgemeinschaft sowie das Fraunhofer-Institut für Technologie und Wirtschaftsmathematik, das sich in Simulationen mit der Formoptimierung beschäftigte und die Daten Oster zur Verfügung stellte. Dann war es an ihm, in die Arbeitsklamotten zu schlüpfen und die verschiedenen Fugenformen im Labor zu testen. Als Kleber hat er sich für einen mineralischen Mörtel entschieden.

Recht schnell fand Oster heraus, dass sich „die Keilgeometrie als optimale Fuge herausstellte“ – also eine Zickzackverbindung. Und diese wurde im wahren Wortsinn auf Biegen und Brechen getestet, dazu auch noch Zug- und Druckversuche. Auch die Winkel und Länge der Zacken, die Oberflächenstruktur, der Bewehrungsgehalt des Betons sowie die Klebschichtdicke spielten bei den Versuchen eine Rolle.

Seit 2015 arbeitet Oster als Bauleiter bei einer Baufirma in Frankfurt und beschäftigt sich dort mit Betoninstandsetzung. Doch 2015 war er mit seiner Dissertation noch nicht fertig. Neben seinem Beruf feilte er noch an seiner Doktorarbeit. „Das braucht Durchhaltevermögen und Biss“, sagt Oster rückblickend, „vor allem, wenn man zum Ende der Dissertation einen neuen Arbeitgeber hat.“ Doch letztendlich legte Sebastian Oster im Sommer vergangenen Jahres erfolgreich seine Prüfung ab und darf sich nun Doktor nennen.

In der Realität können seine Erkenntnisse noch nicht umgesetzt werden. Doch laut eigener Aussage wurden in seiner Doktorarbeit erstmals Keilzinkenverbindungen als Fügetechnik für Betonbauteile systematisch erforscht und grundlegende Erkenntnisse gewonnen, ein Bemessungsgrundsatz wurde entwickelt. Jedoch sei es Grundlagenforschung, die noch in verschiedene Richtungen weiter ausgetestet werden muss, um „Baureife“ zu erlangen.

Von unserer Redakteurin Mira Müller