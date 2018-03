Ausweichmanöver im "Wirfuser Loch" endet im Straßengraben – Unfallverursacher flüchtet

Weil sie die Kollision mit einem anderen Auto verhindern wollte, ist eine Frau am Dienstagabend mit ihrem Auto im Straßengraben an der Kreisstraße 25 im "Wirfuser Loch" gelandet. Dabei wurde ihr Auto beschädigt, der Unfallversacher flüchtete jedoch, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 02671/9840.

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht im Wirfuser Loch sucht die Polizei Cochem Zeugen. Foto: picture alliance / dpa

Gegen 19.30 Uhr befuhr die Frau in ihrem Auto die K 25 in Richtung Wirfus. In einer Kurve des sogenannten Wirfuser Loches kam ihr ein anderes Auto mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen, das zum Teil auf ihrer Spur fuhr. Die Frau wich aus, das Ausweichmanöver endete für sie im Straßengraben, und der Fahrer des anderen Autos fuhr in Richtung Zettingen davon.