Aus unserem Archiv

Für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) werden vier Kampfflugzeuge vom Typ Tornado eingesetzt. Drei kommen vom Luftwaffenstützpunkt in Büchel, eine Maschine aus Jagel (Schleswig-Holstein). Dass die Intensität des Einsatzes gegen den IS nicht nachlässt, verdeutlicht Tobias Luckau, der Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr: Die Bundeswehr trägt mit der Bereitstellung von hochwertigen Aufklärungsprodukten zur Verdichtung des Gesamtlagebilds bei.