Prügeleien unter Jugendlichen waren es in der jüngsten Vergangenheit, die in der Cochemer Brückenstraße für Schlagzeilen sorgten. Damit soll jetzt Schluss sein: Die in der früheren Königstheke neu eröffnete Tanzbar Querbeet setzt auf weniger Alkoholkonsum und mehr Freude am Tanzen. Am Eröffnungswochenende blieb es laut Cochemer Polizei auf alle Fälle ruhig. Liegt es am neuen Konzept des Betreibers? Wie ist es so in dem neuen Lokal? Die Türsteher haben uns hineingelassen – und so konnten wir uns unter die Tanzwütigen mischen.

„Unsere Gäste sind in der Regel über 30 und vor allem am Tanzen interessiert“, erklärt Stefan Friedenburg. Am Eröffnungswochenende legt der Besitzer des Querbeet auch selbst als DJ auf. ... „Unsere Gäste sind in der Regel über 30 und vor allem am Tanzen interessiert“, erklärt Stefan Friedenburg. Am Eröffnungswochenende legt der Besitzer des Querbeet auch selbst als DJ auf. ...

