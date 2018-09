Der Skandal um schwarz verkauften Wein, in den zig Winzer von der Mosel verstrickt sind, nimmt immer größere Ausmaße an: Derzeit sind 357 Verfahren, in denen ermittelt wurde, abgeschlossen (Stand: 1. September). Die Summe der hinterzogenen Steuern beläuft sich – inklusive Zinsen – auf rund 21,3 Millionen Euro. Im Zusammenhang mit diesen „Korkenfällen“ sind 238 Strafverfahren bereits abgeschlossen worden, teilt das Landesamt für Steuern (LfSt) in Koblenz mit. Seit dem Jahr 2012 gingen nach dieser Statistik 22 Selbstanzeigen ein. Die Summe der Sanktionszahlungen liegt bisher bei 1,8 Millionen Euro. Und damit ist der Deckel respektive der Korken noch immer nicht drauf auf der „Schwarzweinaffäre“.

Der Betrug lief. offenbar jahrelang und weitverbreitet – wie folgt: Winzer kauften Korken und andere Verschlüsse über ein Rechnungssplitting. Dabei wurde ein Teil der Ware mit Anschrift und Kundenkonto des ...

Lesezeit für diesen Artikel (334 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.