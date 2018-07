Die Lange Tafel des Gewerbevereins 1844 Zell (GVZ) steht für ausgiebigen Genuss auf ganzer Länge, und zwar auf einer Länge von 400 Metern. Im Herzen der Zeller Altstadt, auf der Balduinstraße, werden am Samstag, 14. Juli, von 11 Uhr an Gastronomen, Winzer und Straußwirtschaften viele Köstlichkeiten aus Küche und Keller anbieten. Und die Lange Tafel wäre nicht die Lange Tafel, wenn die Gourmetmeile nicht bis in die Nacht hinein geöffnet wäre. Zusätzlich wartet der GVZ mit etlichen Attraktionen auf. Die Vereinsvorsitzende Birgit Theresa Koch nennt exemplarisch die Musiker der Sjweagele Band, die von 18.30 Uhr bis 22 Uhr durch die Stadt ziehen wird. „Die kamen im vergangenen Jahr so gut an, dass wir sie wieder engagiert haben“, sagt Koch.

Ein feiner Riesling aus der Lage „Zeller Schwarze Katz“ gehört selbstverständlich dazu, wenn die Gastgeber entlang der 400-Meter-Tischreihe am Samstag um 11 Uhr anfangen, ihren Gästen etwas aufzutischen. Um 15 Uhr ...

Lesezeit für diesen Artikel (256 Wörter): 1 Minute, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.