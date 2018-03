we all can! Atomwaffen sind verboten!“ lautet das Motto des diesjährigen Bücheler Ostermarsches, zu dem zahlreiche Friedensgruppen aufrufen. Auftakt ist am Ostermontag um 14 Uhr im Gewerbegebiet Büchel-West. Von dort geht der Protestzug am Fliegerhorst entlang zum Haupttor, wo ab 15 Uhr die Kundgebung stattfindet. Rednerin ist unter anderem Heidi Kasai vom Netzwerk ICAN, das im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis erhielt.

Veranstalter des Ostermarsches in Büchel sind die Regionalgruppe Cochem-Zell des Internationalen Versöhnungsbundes sowie die katholische Friedensbewegung Pax Christi im Bistum Trier.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.