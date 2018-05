In Oldtimern stecken oft viel Zeit und Geld, aber vor allem eines: Herzblut. Das strahlen auch Wehrführer Kunibert Brengmann und viele andere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Landkern aus. Stolz präsentieren sie ihre Fahrzeuge und erzählen ihre Geschichten. Am Vatertag, Donnerstag, 10. Mai, werden nicht nur ihre Oldtimer in Landkern zu bestaunen sein. Denn für das Oldtimer- und Schleppertreffen, das die Freiwillige Feuerwehr bereits zum elften Mal veranstaltet, werden mindestens 200 Fahrzeuge aller Art erwartet – vom Traktor über Pkw und Lkw, bis hin zu Motorrädern und allem, was sich bewegt, rundläuft oder rattert. „Das ganze Neubaugebiet steht dann voller Fahrzeuge“, freut sich Andreas Gödert. Er hat vor zwei Jahren seinen ersten Traktor mit dem Baujahr 1975 gekauft.

Die Begeisterung der Landkerner für Oldtimer rührt von der Liebe zur alten Technik her. Die Tatsache, dass die Fahrzeuge damals ganz ohne die Hilfe von Computern entwickelt wurden und ... Die Begeisterung der Landkerner für Oldtimer rührt von der Liebe zur alten Technik her. Die Tatsache, dass die Fahrzeuge damals ganz ohne die Hilfe von Computern entwickelt wurden und ...

Lesezeit für diesen Artikel (559 Wörter): 2 Minuten, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.