Afrikanische Schweinepest: Wieso Tausende Wildschweine sterben sollen

Noch hat die Afrikanische Schweinepest zwar den Landkreis nicht erreicht, allerdings werden schon jetzt Forderungen laut, die Zahl der Wildschweine stark zu verringern. „Die Schwarzwildbestände müssen durch intensivere Jagd drastisch reduziert werden, gleichzeitig gilt es, die Bürger für das Thema zu sensibilisieren“, sagt Norbert Schindler, Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Der Bauernverband fordert sogar den Abschuss von 70 Prozent der Wildschweine in Deutschland. Auch die Tötung von Muttertieren und Frischlingen müsse erlaubt werden.

Sollte sich die Afrikanische Schweinepest im Kreis ausbreiten, wird dieser Anblick wohl noch seltener. Foto: picture alliance / dpa

Markus Thomas, Vorsitzender der Kreisgruppe Cochem-Zell im Landesjagdverband, steht diesen Forderungen kritisch gegenüber: „Herr Schindler hat hoffentlich auch ein Konzept parat, wie genau diese drastische Reduzierung erfolgen soll.“ Mal eben 70 Prozent des Wildscheinbestands mit einem Fingerschnippen zu erlegen, sei völlig utopisch. Von Methoden, wie die Tiere zu vergiften, hält Thomas gar nichts. „Das ist ein rapider Eingriff in die Natur, der mit jagdethischen Grundsätzen nicht zu vereinbaren ist.“ Dennoch müsse das Thema Afrikanische Schweinepest sehr ernst genommen werden. Denn: Das Virus hat einen tödlichen Verlauf – und es gibt keinen Impfstoff. Zwar ist die Krankheit nicht gefährlich für Menschen, Wild- und Hausschweine sind jedoch akut bedroht, sollte sich das Virus in Deutschland ausbreiten.

Was aber meint Schindler, wenn er fordert, die Bürger für das Thema zu sensibilisieren? Das Virus hat sich von Osteuropa schnell in Richtung Polen und Tschechien ausgebreitet, was darauf schließen lässt, dass es nicht ausschließlich von Tier zu Tier übertragen, sondern wahrscheinlich durch unachtsam weggeworfenes, infiziertes Fleisch verbreitet wurde. Ebenfalls denkbar ist, dass die widerstandsfähigen Viren an Schuhen, Kleidern oder Fahrzeugen haften bleiben und so den Weg zu uns finden. „Es gibt zwar bereits Hinweisschilder auf den entsprechenden Autobahnen und Rastplätzen. Das reicht jedoch nicht aus“, mahnt Schindler. Wer von Osteuropa nach Deutschland komme, dürfe mitgebrachte Wurstwaren nicht unachtsam am Straßenrand wegwerfen. Dafür müssten die Bürger sensibilisiert werden.

In Sachen Jagd sind die Bestimmungen schon gelockert worden. Wildschweine dürfen ganzjährig bejagt werden, die Schonzeit wurde bereits vor einigen Jahren ausgesetzt. Zudem dürfen Jäger seit Kurzem künstliche Lichtquellen benutzen. Das erleichtert die Jagd im Dunkeln, wo das Schwarzwild meist aktiv ist. „Ohne Kunstlicht können wir nur bei Dunkelheit jagen, wenn der Mond hell genug ist oder Schnee das Restlicht reflektiert“, erklärt Thomas. Nachtsichtgeräte sind jedoch weiterhin verboten. Und es ist ebenfalls nicht erlaubt, eine Taschenlampe, die meist als künstliche Lichtquelle bei der Jagd dient, am Gewehr zu befestigen. Während in Brandenburg Jäger bereits eine Abschussprämie von 50 Euro erhalten, die die Kosten für eine verpflichtende Untersuchung des Tieres auf den Erreger deckt, sind laut Kreisverwaltung hier keine konkreten Maßnahmen dieser Art geplant, um Anreize für Jäger zu schaffen, mehr Schwarzwild zu schießen. Markus Thomas würde das aber begrüßen, schließlich ist die Jagd mit Kosten und Arbeit verbunden.

Dass einige Pachten im Kreis an Jäger von außerhalb vergeben sind, beispielsweise an Niederländer, die nicht regelmäßig vor Ort sind, stellt laut Kreisverwaltung kein Problem dar: „Es kommt bei einer Erhöhung von Abschusszahlen nicht zwingend auf die Anzahl der Jäger, sondern auch auf die Jagdstrategie an.“ Insoweit bestünde wohl die Möglichkeit, die Abschusszahlen zu erhöhen.

Um sich bestmöglich auf einen Ausbruch der Krankheit vorzubereiten, hat sich das Veterinäramt der Kreisverwaltung an einer Bund-Länder-Übung beteiligt. Und auch die Jäger sind vorbereitet. „Wir wissen, dass wir Druck aufs Schwarzwild ausüben müssen, und bemühen uns auch. Allerdings würde ich mir wünschen, dass diejenigen, die mehr Abschüsse fordern, ein Konzept vorlegen, wie das gehen soll“, sagt Markus Thomas.

