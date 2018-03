Abschied von einem moselverliebten Fotografen: Peter Barzen hatte den besonderen Blick

Er hat den Blick für das Besondere im Alltäglichen gehabt, hat seine Heimat in das rechte Licht gerückt, ohne zu verfremden – und dann abgedrückt. Jetzt hat Peter Barzen seine Kamera auf Seite gelegt, für immer. Peter Barzen ist im Alter von 85 Jahren verstorben.

Er hat seine Moselheimat immer ins rechte Bild gerückt: Peter Barzen. Kürzlich ist der Fotograf aus Ediger-Eller verstorben. Foto: Andrea Wagenknecht

Genau vor einem Jahr stand der Mann aus Ediger-Eller, der sich lieber hinter als vor der Kamera bewegte, im Rampenlicht: In seiner geliebten Heimatgemeinde hat er im „Holle Häisje“ sein letztes großes Werk vorgestellt: „Schwarz/ Weiß – Frühling, Sommer, Herbst und Winter in den Dörfern an der Mosel“, so betitelte er das bedeutende Fotowerk mit 360 Aufnahmen, vorwiegend aus der Zeit nach dem Krieg bis in die 70er-Jahre hinein.

Die dezente Neugier an seinem Umfeld hat Peter Barzen schon als junger Mann angetrieben. Mit 16 Jahren sparte er sich einen Fotoapparat vom Munde ab, für fast astronomische 124 Mark. Mit hellem Blick hielt der „Boaze Pidda“ viele Szenen aus dem Alltag im Moselkrampen fest – Schwarz-Weiß-Fotos, die heute deswegen so wertvoll sind, weil sie das Dörflerleben von ehedem zeigen. So wie es sich ein junger Mensch heute kaum mehr vorzustellen vermag. Auch Bewegtbilder motivierten ihn: In den 50er- und 60er-Jahren betrieb er im Christoffelsaal in Ediger sein eigenes Kino.

In besonderer Weise war Barzen der Natur verbunden, er wurde nicht müde zu bekräftigen, wie wichtig ihm eine gottgewollte, intakte Natur war. So schoss er eine sehenswerte Serie von Fotos rund um das Atomkraftwerk Cattenom, die das Spannungsverhältnis zwischen Technik und Umwelt trefflich darstellen.

Barzen brachte das Kunststück fertig, immer eine Nuance zu verändern, sodass selbst ein bekanntes Motiv einen neuen Akzent erhielt. Seine Fotos waren nie langweilig oder seelenlos, die Motive mit Bedacht gewählt. Die Menschen an der Mosel haben Peter Barzen besonders berührt. Ihr Leben, hart und oftmals auch heiter, hat er in seinem Buch wunderbar festgehalten.

Seit mehr als 30 Jahren berichtete Peter Barzen als freier Mitarbeiter von manchem Termin im Krampen für die RZ. Zuverlässig, zurückhaltend und immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen. Seine freundliche Art und seine eindrucksvollen Fotos werden uns fehlen. bro