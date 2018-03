Ärger in Cochem: Es kriselt zwischen Pfarrei und Förderverein

Es kriselt zwischen Pfarrei und Förderverein Pfarrzentrum St. Martin in Cochem. Der Verein, vor drei Jahren gegründet, um den Um- und Neubau des an die Pfarrkirche angrenzenden Pfarrbüros zu fördern, wirft dem Verwaltungsrat vor, den Ausbau des Pfarrhauses zu einem Pfarrzentrum eher zu behindern. Die Pfarrei ihrerseits verweist auf die laufenden Strukturveränderungen im Bistum – und auf das fehlende Geld.

Das Pfarrhaus in Cochem: Viele in der Kirchengemeinde würden es gern sehen, wenn an dieser Stelle ein Pfarrzentrum entstehen würde. Doch darüber gibt es zwischen Pfarrei und Förderverein Unstimmigkeiten. Foto: Archiv Kevin Rühle

Die Diskussion hat offenbar Auswirkungen auf die Arbeit des Fördervereins. Denn bei der turnusgemäß anstehenden Vorstandswahl konnten keine Kandidaten für die Vereinsleitung des Fördervereins gefunden werden.

„Es gibt in unserem Verein mittlerweile Zweifel, ob der Vereinszweck jemals oder auch nur in absehbarer Zeit erreicht werden kann“, sagt Bernhard Theisen, der Vorsitzende des Vereins. So gebe es bisher immer noch kein Immobilienkonzept für die Kirchengemeinde Cochem. Dies jedoch sei Voraussetzung dafür, dass das Bistum Zuschüsse leistet, kritisiert er. Auch habe es bisher keine gemeinsame Sitzung von Verwaltungsrat und Fördervereinsvorstand gegeben, bei der über die finanzielle Situation der Gemeinde und die Zukunft der Immobilien der Pfarrei hätte gesprochen werden können.

Der Vorstand habe, so Bernhard Theisen, auch vergeblich versucht, den Verwaltungsrat davon zu überzeugen, das Pfarrhaus in Cond nach dem Tod des dort wohnenden, damaligen Küsters nicht neu zu vermieten. Hinzu komme, dass nach Auffassung des Fördervereins ein gewisser Zeitdruck für eine Realisierung des Pfarrzentrums in Cochem besteht. „Bei Gesprächen mit dem Bistum wurde mir bestätigt, dass künftiger Rechtsträger der Immobilien die kommende Großpfarrei sein wird, die damit Eigentümerin aller Vermögenswerte der bisherigen Kirchengemeinde Cochem wird“, erläutert Bernhard Theisen. Dies bedeute, dass die künftigen Entscheidungsgremien mit Vertretern der gesamten Großpfarrei besetzt würden, was gleichzeitig zur Folge habe, dass eine Kreditfinanzierung für ein Vorhaben, das in erster Linie den lokalen Bedürfnissen von Cochem Rechnung trägt, äußerst unwahrscheinlich sei, so der Vorsitzende.

In der Mitgliederversammlung hatte dies alles jedenfalls zur Konsequenz, dass für den zu wählenden Vorstand keine Kandidaten gefunden wurden. Der bisherige Vorsitzende hatte mitgeteilt, dass er für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung steht, da er den Eindruck habe, dass „gegen seine Person unausgesprochene Vorbehalte und Animositäten“ bestünden, sagt Bernhard Theisen. Daher sei eine weitere Vorsitzendentätigkeit „in der Sache kontraproduktiv“, fügt er hinzu. Auch die anderen Vorstandsmitglieder waren nicht bereit, erneut zu kandidieren, mangels neuer Vorschläge bleibt der Fördervereinsvorstand allerdings vorläufig geschäftsführend im Amt.

Dass es zwischen Pfarrei und Förderverein ein angespanntes Verhältnis gibt, räumt auch Pfarrer Markus Arndt ein. „Hier gibt es leider grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen“, meint er dazu. Er verweist darauf, dass im Bistum Trier derzeit große Strukturveränderungen anstehen, von denen auch die Pfarreiengemeinschaft Cochem betroffen sein wird. „Da wir derzeit noch nicht wissen, was kommen und wie die Struktur der künftigen ,Pfarrei der Zukunft Cochem-Zell aussehen wird, sind einfach noch viele Fragen offen“, betont Markus Arndt. Allerdings wolle er sich nicht den Schwarzen Peter zuschieben lassen, was die Zukunft des Cochemer Pfarrhauses angeht. „Auch die Pfarrei hat den Förderverein unterstützt, wir haben beispielsweise für ein Konzert in St. Remaclus Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt“, betont er. Im Übrigen sei die Pfarrei an Vorgaben des Bistums gebunden. „Manches ist leider komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht“, so Pfarrer Arndt. Ein großes Problem sei das fehlende Geld. „Die Pfarrei kann ein solch neues Pfarrzentrum nicht aus eigenen Mitteln umsetzen, auch die Förderung durch das Bistum ist begrenzt. Wir wollen hier aber auf keinen Fall etwas verhindern“, erläutert der Seelsorger.

Wie es nun weitergeht, wird sich zeigen. In der Mitgliederversammlung wurde nachdrücklich dafür geworben, dass der Förderverein weiterhin bestehen soll, auch um Einfluss in einer künftigen größeren Pfarrei zu haben. Allerdings wurde bei dem Treffen die Satzung geändert, wonach bei einer Vereinsauflösung das Vereinsvermögen nicht mehr an die Pfarrei, sondern an die Stadt Cochem fallen wird, die es dann für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt verwenden soll.

Bernhard Theisen sieht auch eine Chance in der derzeitigen Situation. „Vielleicht wächst dadurch unter den in Cochem ansässigen Pfarreimitgliedern das Bewusstsein und die Bereitschaft dafür, die örtlichen kirchlichen Belange in die eigenen Hände zu nehmen.“

Von unserem Mitarbeiter Dieter Junker