79-Jähriger stirbt in den Flammen seines Hauses

Das Haus ist nach dem Brand völlig verwüstet. Foto: Birgit Pielen

Briedel/Maiermunder Hof – Meterhoch schlagen die Flammen aus den Fenstern: Ein altes Haus auf dem Maiermunder Hof steht am Montagabend lichterloh in Flammen. Für den 79-jährigen Besitzer, der sich zu dem Zeitpunkt noch im Gebäude aufhält, kommt jede Hilfe zu spät. Er wird nach den Löscharbeiten von den Rettungskräften tot geborgen.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei in Wittlich hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen. Am Morgen danach sind Beamte vor Ort, um nach Spuren zu suchen, die Hinweise auf die Brandursache geben. Das dürfte nicht ganz einfach sein, denn das Haus ist vom Erdgeschoss bis zum Dachstuhl völlig zerstört. Fensterscheiben sind geplatzt, die Wohnräume schwarz vor Ruß. Vor dem Haus türmt sich das, was das Feuer übrig gelassen hat: Es ist nur noch Müll.

Die Menschen auf dem Maiermunder Hof, einer kleinen bäuerlichen Siedlung im Hunsrück, sind schockiert. "Alles ging so schnell", sagt eine Nachbarin fassungslos. "Kurz nach sieben Uhr abends bin ich noch an dem Haus vorbeigegangen. Da war noch alles in Ordnung." Anderthalb Stunden später schossen schon die Flammen aus dem Gebälk. Eine junge Frau alarmierte die Feuerwehr, der Notruf ging um 20.45 Uhr bei der Gemeinde Briedel ein. Die örtlichen Feuerwehrleute rückten sofort aus, im Einsatz waren auch die Stützpunktwehren Büchenbeuren/Sohren, Blankenrath und Zell sowie die Feuerwehren aus Raversbeuren und Hahn. Rund 150 Hilfskräfte versuchten zu retten, was nicht mehr zu retten war. Alles stand lichterloh in Flammen.

Ein Opfer der Flammen wurde auch der 79-jährige Besitzer. Der Mann, Vater von sechs inzwischen erwachsenen Kindern, lebte alleine in dem Haus. Seine Frau war bereits vor vielen Jahren gestorben. „Eigentlich wollte er mit mir heute zum Einkaufen nach Sohren fahren“, sagt eine Nachbarin traurig.

