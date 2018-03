79-Jähriger kommt bei Brand ums Leben

Aus unserem Archiv

Briedel

Bei einem Wohnhausbrand auf einem Hof in Briedel an der Mosel ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Gegen 20.45 Uhr wurde der Brand in der Siedlung Maiermund bei der Polizei gemeldet. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Haus bereits lichterloh in Flammen. Für einen 79-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot aus seinem Haus geborgen werden.