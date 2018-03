Zukunft des Alten Rathauses: FDP mahnt sachlichen Dialog an

Die Mayener FDP geht zuversichtlich und gestärkt ins neue Jahr. Dieses Gefühl vermittelte Ekkehard Raab, Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzender der FDP im Stadtrat und Kreistag, bei seiner Rede zum Neujahrsempfang der Partei im voll besetzten Alten Rathaus.

Zum Neujahrsempfang konnte der FDP-Stadtverband Mayen mit seinem Vorsitzenden Ekkehard Raab (links) unter anderem die FDP-Kreisvorsitzende Susanne Rausch-Preißler (2. von links) und den Bundestagsabgeordneten Manuel Höferlin (3. von links) begrüßen.

Foto: Katrin Weber

Viele Themen hätten die Menschen in der Stadt bewegt und bewegten sie immer noch, meinte Raab. Gleich zu Beginn ging er auf die Diskussion um die künftige Nutzung des Alten Rathauses ein, das zu einem sogenannten Bierhaus umgebaut werden soll. Hier mahnte Raab an, dass bei der Diskussion um die Nutzung des rund 300 Jahre alten früheren Rathauses „zurzeit einiges durcheinandergeht“. Er sei für eine unbedingte Versachlichung der Diskussion und akzeptiere selbstverständlich jedwede Stimme und Meinung, die sich gegen eine gastronomische Nutzung ausspräche: „Kein, bis wenig Verständnis habe ich aber dafür, dass nunmehr der potenzielle Investor angegangen, dessen Seriosität in Zweifel gestellt wird und vieles mehr“, bemängelte er. Gleichzeitig bekannte er sich zweifelsfrei für die gastronomische Nutzung des Alten Rathauses und nannte es „einen weiteren Mosaikstein zur Stärkung unserer Innenstadt“. Beim Thema Windräder im Mayener Hinterland begrüßte Ekkehard Raab das im Stadtrat mehrheitlich beschlossene Aus für das Vorhaben, kritisierte jedoch die entstandenen Planungs- und Gutachtenkosten in Höhe von rund 120.000 Euro: „In der Nachbetrachtung sicher kein Ruhmesblatt der Stadtratsarbeit, auch unserer“, sagte er selbstkritisch.

Die angespannte finanzielle Situation der Stadt war ebenfalls Thema. Unliebsame strukturelle Veränderungen seien vonnöten, leider stoße die FDP mit ihren Ideen zur defizitär arbeitenden Stadtbücherei und dem Museum Terra Vulcania auf taube Ohren. Im Bereich der Stadtentwicklung begrüßte der Parteichef die Teilsanierung der Fußgängerzone und betonte, dass die Digitalisierung der Stadtverwaltung hohe Priorität habe.

Große Sorgen macht Raab sich um Entwicklung des Gemeinschaftsklinikums und somit des örtlichen Krankenhauses. Die Belegschaft, so sei ihm zugetragen worden, fühle sich vielfach von der Geschäftsführung nicht mitgenommen oder schlecht informiert. Kein Verständnis zeigte er dafür, dass jüngst für einen renommierten Chefarzt, der in den Ruhestand wechselte, ein noch älterer Nachfolger präsentiert wurde: „Ich möchte dessen Qualifikation nicht ansatzweise anzweifeln, jedoch wirft das Fragen auf und man kommt irgendwie ins Grübeln.“ Als Gastredner war Manuel Höferlin, Digitalexperte und Bundestagsabgeordneter der FDP, geladen. Er nutze den Abend, um die gescheiterten Jamaika-Sondierungsverhandlungen im Bund näher zu beleuchten und deren Ende zu rechtfertigen. Außerdem ging er mit der nun neu angestrebten Großen Koalition auf Bundesebene inhaltlich hart ins Gericht.

Von unserer Mitarbeiterin Katrin Weber