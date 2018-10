Es ist das größte Bauprojekt in Plaidt seit langem und wird die Verkehrsströme durch den Ort nachhaltig verändern: Dem entsprechend groß war das Interesse an der Infoveranstaltung zum geplanten Ausbau der B 256 zwischen Andernach und Plaidt. Vertreter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz sowie des mit der Ausbauplanung betrauten Ingenieurbüros Kocks Consult aus Koblenz stellten im voll besetzten Willibrordsaal in der Hummerichhalle ihre bevorzugte Variante für eine vierspurige und kreuzungsfreie B 256 durch Plaidt vor.

Die Plaidter nutzten die Gelegenheit, den Planern zahlreiche Fragen zu stellen – zur Anbindung der Gewerbebetriebe, zur Lärmbelastung entlang der Zu- und Abfahrten sowie zum künftigen Verkehrsaufkommen. Nicht auf jede ...

Lesezeit für diesen Artikel (686 Wörter): 2 Minuten, 58 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.