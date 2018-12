An mehreren Stellen in der Andernacher Altstadt wurde das Gehwegpflaster aufgebrochen, Schläuche laufen durch die Straßen, Absperrungen verstellen den Weg: Nachdem Mitarbeiter einer Baustelle in der Rheinstraße am Dienstagvormittag versehentlich Beton in die Kanalisation laufen ließen und diese auf einer Länge von etwa 100 Metern verstopften, versucht seit Mittwoch eine Spezialfirma aus Dresden, die Rohre zu säubern. Die Anwohner haben nach dem Fauxpas mit teils erheblichen Auswirkungen zu kämpfen.

Der Besitzer des Rheinhotels, Alfred Müller (rechts), hat erheblich unter den Auswirkungen der Panne zu kämpfen.Foto: Raphael Markert Der Besitzer des Rheinhotels, Alfred Müller (rechts), hat erheblich unter den Auswirkungen der Panne zu kämpfen.Foto: Raphael Markert Mit einer Handbewegung deutet Alfred Müller in den Keller seines Hotels. „Das ...

Lesezeit für diesen Artikel (550 Wörter): 2 Minuten, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Andernach Verstopftes Abwassernetz in Andernach: Beton ist in Kanalisation gelaufen [Update]

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.