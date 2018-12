Ein Rollerfahrer, den die Andernacher Polizei am Samstag gegen 17 Uhr am Rhein kontrollieren wollte, flüchtete in die Innenstadt. Aufgrund des hohen Fußgängeraufkommens musste die Verfolgung zunächst abgebrochen werden. Wenig später ging ein Anruf bei der Polizei ein, dass ein Rollerfahrer in die Absperrung einer Baugrube in der Mauerstraße gefahren sei. Der Rollerfahrer sei von dort aus zu Fuß geflüchtet. Wenig später konnte der Mann aufgegriffen werden. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. An der Absperrung der Baustelle entstand kein Schaden.

Groß angelegte Kontrollen der Andernacher Shisha-Bars fanden am Samstag statt. Die Kontrollen wurden gemeinschaftlich durch Polizei, Ordnungsamt, Bauamt und Feuerwehr durchgeführt. Das Ergebnis fiel äußerst erschreckend aus: In allen sechs ...

