Wieder Zoff ums Ponyreiten: Tierschützer kritisieren geplante Neuregelung

Der Arbeitskreis Tierschutz von Bündnis 90/Die Grünen im Kreisverband Neuwied wirft der Mayener CDU ein fragwürdiges Demokratieverständnis vor. Anlass ist ein Beschluss, den der Mayener Marktausschuss mit Blick auf die erneut vom Arbeitskreis geplanten Proteste gegen das Ponyreiten auf dem Lukasmarkt getroffen hat. Im Dezember hatte der Ausschuss die Stadtverwaltung beauftragt, in einer Richtlinie die Rahmenbedingungen für Protestaktionen auf dem Lukasmarkt neu zu regeln. Dagegen will der Arbeitskreis gegebenenfalls juristisch vorgehen.

Die Kritik des Grünen-Arbeitskreises richtet sich vor allem gegen Aussagen des Ausschussmitglieds Dieter Winkel (CDU). Zudem wirft der Arbeitskreis der SPD vor, sich zum Mithelfer zu machen. Dass der Beschluss im Marktausschuss einstimmig fiel, also auch von einem Mitglied der Grünen im Ausschuss mitgetragen wurde, erwähnt der Arbeitskreis hingegen nicht.

Dieter Winkel hatte sich im Ausschuss dafür eingesetzt, dass die Tierschützer nicht mehr unmittelbar an der Ponyreitbahn protestieren sollten. „Wir sind gegen den Protest direkt am Geschäft“, sagte Winkel in der Ausschusssitzung. Zwar könne man einer Protestveranstaltung grundsätzlich nicht widersprechen, „aber man kann dem Ort widersprechen. Der Protest muss nicht genau vor dem betroffenen Geschäft genehmigt werden.“

Artikel 8 des Grundgesetzes:

Der Arbeitskreis beruft sich auf Artikel 8 des Grundgesetzes. Dort heißt es: Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

In einer Pressemitteilung weist der Arbeitskreis Tierschutz nun darauf hin, dass die Versammlungsfreiheit in der Verfassung verankert sei und eine wichtige Säule der demokratischen Gesellschaft darstelle. „Jeder Mensch hat nach Artikel 8 des Grundgesetzes das Recht zum friedlichen Protest und zur öffentlichen Versammlung“, sagt Arbeitskreis-Sprecher Holger Wolf und fügt überspitzt hinzu: „Offensichtlich gilt dieses Recht aus Sicht von Herrn Winkel jedoch nur für Demonstrationen und Proteste, welche seinen Positionen entsprechen. In seinen Augen unerwünschte Meinungen möchte er dagegen lieber gänzlich unterbinden oder die Proteste zumindest derart aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit beziehungsweise der Kirmesbesucher verbannen, dass diese nicht mehr adäquat wahrgenommen werden können.“ Das hat Dieter Winkel so freilich nicht gesagt.

Gleichwohl befürchtet der Arbeitskreis eine Beschneidung des Demonstrationsrechts und kündigt an, dagegen auch juristisch vorgehen zu wollen. „Wir lassen uns nicht einfach so verdrängen“, sagt Arbeitskreis-Sprecher Holger Wolf.

Für den Lukasmarkt 2018 haben die Tierschützer über den gesamten Kirmeszeitraum Demonstrationen angekündigt. „Die Tiere müssen jeden Tag, und nicht selten bis in den späten Abend hinein, stundenlang im Kreis laufen. Daher werden auch wir an jedem Tag bei den Tieren vor Ort sein, um die Gäste der Kirmes auf deren Leid aufmerksam zu machen“, heißt es in der Pressemitteilung des Arbeitskreises. Und weiter: „Wenn die CDU-Fraktion wie angekündigt auf der Kirmes für den Erhalt des Ponykarussells demonstrieren möchte, so wäre das eine gute Gelegenheit, sich einmal selbst in die Lage der Tiere vor Ort zu versetzen. Wir laden Herrn Winkel und seine Kollegen herzlich dazu ein, zumindest eine Stunde lang zeitgleich mit den Tieren auf dem Kirchplatz kontinuierlich im Kreis zu laufen.“

Kritik übt der Arbeitskreis zudem am Veterinäramt des Kreises Mayen-Koblenz, das den Schaustellerbetrieb regelmäßig kontrolliert. Auf Anfrage der Rhein-Zeitung hatte das Veterinäramt im vergangenen Herbst erklärt, dass bei dem Ponykarussell in und hinter der Manege alles bestens gepflegt sei. „Die Ponys sind in einem guten Zustand, und die Besitzer kümmern sich gut um sie“, sagte Tierärztin Dr. Simone Nesselberger.

Die Teilnehmer an der der Demonstration gegen das Ponyreiten widersprechen dieser Darstellung. Sowohl der Austausch der Pferde als auch der durchzuführende Laufrichtungswechsel habe zumindest während des Zeitraums der Demonstration nicht den Auflagen entsprochen, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir waren vor Ort und haben jeden Austausch und jeden Richtungswechsel dokumentiert“, berichtet Anne Ohligschläger vom Aktionsbündnis. Zudem soll den Tieren nicht permanent Wasser zur Verfügung gestanden haben, und zwei der Tiere hätten gelahmt, seien aber trotzdem geritten worden.

Der Arbeitskreis weist darauf hin, dass sich der Protest nicht speziell gegen den aktuellen Betreiber des Ponykarussells auf dem Lukasmarkt richte, sondern insgesamt gegen den Betrieb von Ponykarussells. „Das Leid ist systemisch bedingt, und die Zurschaustellung von Tieren auf einer Kirmes entspricht zudem nicht mehr der ethischen Weiterentwicklung unserer Gesellschaft“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

