Vor Umbau noch viel zu tun: Beim Alten Krankenhaus in Polch steht die Diagnose noch aus

Aus unserem Archiv

Polch

Einiges vorgenommen haben sich die Polcher bei ihrem Großprojekt, das ehemalige Krankenhaus in der Bachstraße in einen sozialen und kulturellen Treffpunkt umzuwandeln. Um das „@viedel“ getaufte Vorhaben tatsächlich umzusetzen, sind noch einige Hürden zu nehmen. Über den aktuellen Stand der Planungen informierte Ingenieur Thorsten Heidrich in der gemeinsamen Sitzung von Stadtrat Polch und Verbandsgemeinderat Maifeld am Donnerstagabend.