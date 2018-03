Volksbank bietet Service auch am digitalen Schalter

Auch bei Bankgeschäften verschließen sich die Kunden der fortschreitenden Digitalisierung nicht. Im vergangenen Jahr legte die Nutzung des Onlinebankings bei der Volksbank RheinAhrEifel um 50 Prozent zu.

Wurden 2016 noch acht Millionen Zugriffe registriert, waren es 2017 schon zwölf Millionen, und 75 Prozent der Girokonten wurden online geführt. Diese Zahlen stellte Vorstandsvorsitzender Elmar Schmitz bei der Präsentation der Geschäftsbilanz vor. Diesem Trend spürt die Volksbank nach und startet in diesem Jahr ihre neue Imagekampagne „Selbst. Verständlich. Digital.“. Schmitz erläuterte: „Damit greifen wir die Megatrends Digitalisierung und Individualisierung auf und machen gleichzeitig unsere Rolle als Bank klar: Wir machen Bankprodukte, egal, ob digital oder analog, für unsere Kunden durch kompetente Mitarbeiter im persönlichen Gespräch verständlich.“

In diesem Jahr wäre Friedrich Wilhelm Raiffeisen, in dessen Tradition die genossenschaftliche Volksbank steht, 200 Jahre alt geworden. Dies soll in diesem Jahr mit verschiedenen Aktionen gefeiert werden. Foto: Mira Müller

Die Geschäftsbilanz sorgte für Zufriedenheit beim Vorstandsvorsitzenden: 2017 konnte die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 244 Millionen Euro auf 2,574 Milliarden Euro gesteigert werden (weitere Infos siehe Kasten). Aufgrund der guten Geschäftsergebnisse plant die Genossenschaftsbank, ihren mehr als 95.000 Eigentümern eine Dividende in Höhe von 5 Prozent auszuschütten.

Dass sich die Zahlen so positiv entwickelt haben, ist auch auf die Fusion der Volksbank RheinAhr­Eifel mit der ehemaligen Volksbank Mülheim-Kärlich im Sommer 2017 zurückzuführen. Ein weiteres wichtiges Ereignis im September vergangenen Jahres war außerdem die Eröffnung des neu- und umgebauten Verwaltungssitzes Mayen, berichtete Schmitz in seinem Rückblick: Rund 11 Millionen Euro wurden investiert. Dabei wurde großer Wert darauf gelegt, dass die Aufträge an eigene Kunden vergeben wurden: „Alles, was wir an Wertschöpfung generieren, bleibt in der Region.“

Der Vorstand der Volksbank RheinAhrEifel (von links): Sascha Monschauer, Elmar Schmitz (Vorsitzender) und Markus Müller Foto: Mira Müller

Auch strukturell wird sich die Volksbank RheinAhrEifel aufgrund des veränderten Kundenverhaltens nach und nach umstellen. „Bargeld verliert immer mehr an Bedeutung“, sagte Schmitz, immer öfter werde mit Karte bezahlt, Kontobewegungen werden übers Internet gesteuert. Dadurch haben sich die Besuche in den Filialen „total reduziert, und auf diese Veränderung müssen wir reagieren“, sagte Schmitz und erläuterte die Konsequenz: „Etwas weniger, was die Filialen anbelangt, etwas mehr, was Themen anbelangt wie Kunden-Service-Center.“ Dort können Kunden mit Handy und Tablet rund um die Uhr ihre Geschäfte machen. Und auch Videokonferenzen sollen künftig eine Rolle spielen.

Konkrete Standortschließungen sind für 2018 bislang nicht geplant, jedoch die mit einer Person besetzte Filiale Mayen-Markt werde im Laufe des Jahres zu einer multifunktionalen SB-Einheit umgebaut. Für weitere Filialstandorte gebe es darüber hinaus zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Pläne.

Im Ausblick ging Schmitz außerdem auf den Geburtstag Friedrich Wilhelm Raiffeisens ein – einer der Gründerväter des Genossenschaftswesens. In diesem Jahr wäre er 200 Jahre alt geworden. Dies soll mit verschiedenen Aktionen, unter anderem mit einer Wanderausstellung, gefeiert werden.

