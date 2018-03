Verkehr im Kastanienweg: Stadtrat Polch lehnt Temposchwellen ab

Sind im Kastanienweg in Polch verkehrsberuhigende Maßnahmen notwendig? Diese Frage hat der Stadtrat Polch in seiner jüngsten Sitzung einstimmig mit "Nein" beantwortet. Damit wurde ein entsprechender Antrag von Anliegern abgelehnt.

Im Kastanienweg in Polch leben mehrere Familien mit kleinen Kindern. Anwohner haben deshalb die Stadt aufgefordert, auf der Fahrbahn Temposchwellen zu installieren – ohne Erfolg.​ Foto: Anne Fuhrmann

Von unserer Redakteurin Anne Fuhrmann

Schon im April hatten sich mehrere Anwohner der Straße in einem Brief bei der Stadt beschwert. "Leider halten sich die Verkehrsteilnehmer, sprich Autofahrer, im Kastanienweg nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung. Deshalb machen wir uns große Sorgen, dass einmal eines der Kinder von einem Auto erfasst werden könnte", heißt es in dem Schreiben, das der RZ vorliegt. Die Rede ist davon, dass in einem Bereich, wo der Weg in die Straße "Im Kleegarten" einmündet, zehn Kinder wohnen, im weiteren Verlauf der Straße leben weitere junge Familien. Verkehrsberuhigte Maßnahmen haben deshalb "oberste Priorität", heißt es in dem Brief, der von neun Personen unterschrieben ist.

Konkret schlagen die Anwohner vor, in kurzen Abständen mehrere Temposchwellen auf der Fahrbahn installieren zu lassen. Diese hätten sich in der Straße "Im Kleegarten" bereits bewährt und könnten wieder entfernt werden, wenn sich die Altersstruktur der Bewohner im Kastanienweg ändere, argumentieren sie. Sie sollen erreichen, dass Autofahrer auf Tempo 10 abbremsen müssen.

In der Sitzung im vergangenen Juni hatte sich der Stadtrat erstmals mit der Thematik beschäftigt. Damals war beschlossen worden, zunächst die tatsächlichen Fahrgeschwindigkeiten überprüfen zu lassen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. In einer Woche von Ende Juli bis Anfang August fand schließlich die Messung statt. In diesem Zeitraum waren rund 98 Prozent der Fahrer mit weniger als Tempo 30 unterwegs, die übrigen Verkehrsteilnehmer erreichten Geschwindigkeiten im Bereich von 31 bis 40 km/h. Maximal erlaubt ist in sämtlichen Straßen im Baugebiet "Im Kleegarten" Tempo 20.

Der Kastanienweg ist eine Anliegerstraße. Die Breite der Fahrbahn beträgt dort 4 Meter. In der von der Verwaltung erstellten Sitzungsvorlage heißt es: "Ein ungehinderter Verkehrsfluss sowie Begegnungsverkehr sind in dieser Straße auch aufgrund der Anordnung des Straßenbegleitgrüns nicht möglich." Auch was das Verkehrsaufkommen und die Bedeutung betrifft, sei der Kastanienweg nicht mit der sechs Meter breiten Straße "Im Kleegarten" vergleichbar. Von der Verwaltung wird deshalb keine Notwendigkeit gesehen, Schwellen zu errichten.

Dieser Einschätzung schloss sich Stadtbürgermeister Gerd Klasen in der jüngsten Sitzung an. "Wir sind der Meinung, dass bauliche Maßnahmen nicht nötig sind", sagte er. Allerdings könnten elektronische Messgeräte aufgestellt werden, um die Autofahrer an das Tempolimit zu erinnern.

Günter Schnitzler, Sprecher der SPD-Fraktion, sagte: "Die Anlieger haben bemängelt, dass in den Ferien gemessen wurde." Daher regte er an, die Geschwindigkeiten in der Straße erneut zu kontrollieren – dann aber außerhalb der Ferienzeit.