Unterschriftenaktion für das Alte Rathaus gestartet – Mayener wollen verhindern, dass es zum Bierhaus wird

Damit das Alte Rathaus – ein Kulturdenkmal von historischem Wert – nicht zum Bierhaus wird, strebt der Aktionskreis „Altes Rathaus“ ein Bürgerbegehren an. Eine entsprechende Unterschriftenaktion wurde nun gestartet.

Mit einem Infostand sammeln die Aktivisten auch die nächsten Samstage noch Unterschriften in der Innenstadt. Foto: Elvira Bell

„Das 300 Jahre alte Bürgerdenkmal muss ein Haus der Bürgerschaft bleiben“, sagt Michael Schütte. Damit das Bürgerbegehren zustande kommt, sind die Unterschriften von mindestens 8 Prozent der wahlberechtigten Mayener, also gut 1200 Unterschriften, erforderlich. Der Aktivist ist zuversichtlich: „Wir mussten niemanden explizit ansprechen. Bis einschließlich Samstagmittag haben knapp 500 Bürger ihre Unterschrift geleistet.“ Das Ergebnis habe überrascht. „Es ist viel mehr, als wir erwartet haben.“

Begonnen hatte die Aktion bereits Anfang der Woche. Seit wenigen Tagen liegen im Versicherungsbüro Eisenbürger Am Oberen Marktplatz/Ecke Gärengasse Listen aus. Am Samstag war der offizielle Auftakt. Mitglieder des Aktionskreises hatten mit Informationsmaterial und Unterschriftenblättern vor dem Alten Rathaus und in der Marktstraße Stellung bezogen.

Elisabeth Klaus ist wie einige andere gekommen, um sich in die Liste einzutragen. Die 72-Jährige hält nichts davon, dass ein Bierhaus in die Räumlichkeiten des Alten Rathauses einzieht. „Wir haben genug Kneipen“, findet sie. „Die Stadt will mit dem Bierhaus doch nur Geld einnehmen“, mutmaßt sie. „Und außerdem, wo soll denn die Touristinformation bitte schön hin? Wir haben so viele Leerstände in der Innenstadt, insbesondere in der Brückenstraße. Da würde ein Bierhaus sicherlich gut hinpassen.“ Viel wichtiger als ein Bierhaus sei ein gutes Café, findet Maria Schroeder. „Das Café Alt Mayen und auch das Café Hartel waren in Mayen Kult“, erklären einige andere ältere Damen. „Da (!) müsste vonseiten der Stadt dringend was getan werden“, sagen sie unisono. Das leer stehende Ladenlokal direkt gegenüber vom Alten Rathaus könnten sich Franz-Josef Neumann und seine Frau Hildegard als mögliches Domizil für die ins Auge gefasste gastronomische Lokalität vorstellen. „Es würde sich doch für eine solche Nutzung geradezu anbieten.“ Dass das Rathaus auf keinen Fall für den Bierhausbetrieb geopfert werden darf, sagt auch Heidi Klinder, die ebenso wie ihr Mann ihre Unterschrift abgegeben hat. „Da darf einfach keine Kneipe reinkommen“, sagt sie bestimmt.

Ihren Unmut haben auch ehemalige Mayener, die nicht unterzeichnen durften, geäußert. „Die können das Konzept der Investoren für die gastronomische Nutzung beim besten Willen nicht nachvollziehen“, weiß Aktivist Ernst Dieter Adams aus zahlreichen Gesprächen. „Sein Vorschlag: Das Bierhaus soll in der ehemaligen Brauerei als Erlebnisbrauerei seinen Platz einnehmen.“ An den nächsten beiden Samstagen soll weiter gesammelt werden.

Von unserer Mitarbeiterin Elvira Bell