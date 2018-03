Unfall in Miesenheim: Mann schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B 256 in Höhe Miesenheim ist am Samstagabend ein 51-Jähriger schwer verletzt worden.

Unfall bei Miesenheim 1 von 9 Bei einem Unfall auf der B 256 in Höhe Miesenheim ist am Samstagabend ein 51-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Foto: Andreas Walz 2 von 9 Er kam mit seinem Auto aus Richtung Plaidt und geriet bei der Einmündung zur Löhrstraße auf die Gegenfahrbahn. Foto: Andreas Walz 3 von 9 Der Pkw durchbrach die Schutzplanken und landete in der Böschung. Foto: Andreas Walz 4 von 9 Miesenheim: 51-Jähriger beim Verkehrsunfall eingeklemmt. Foto: Andreas Walz 5 von 9 Miesenheim: 51-Jähriger beim Verkehrsunfall eingeklemmt. Foto: Andreas Walz 6 von 9 Miesenheim: 51-Jähriger beim Verkehrsunfall eingeklemmt. Foto: Andreas Walz 7 von 9 Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt, und die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeug befreien. Foto: Andreas Walz 8 von 9 Bislang ist unklar, warum es zu dem Unfall kam. Foto: Andreas Walz » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Andernach – Bei einem Unfall auf der B 256 in Höhe Miesenheim ist am Samstagabend ein 51-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er kam mit seinem Auto aus Richtung Plaidt und geriet bei der Einmündung zur Löhrstraße auf die Gegenfahrbahn. Der Pkw durchbrach die Schutzplanken und landete in der Böschung. Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt, und die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeug befreien. Bislang ist unklar, warum es zu dem Unfall kam.