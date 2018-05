Der Pfingsttrödelmarkt in Mayen war am Wochenende ein wahres Paradies für Schnäppchenjäger: Rund 600 Kinder- und Hobbytrödler sowie 70 Profistände bevölkerten am Sonntag und Montag die Innenstadt. Das breite Angebot, die gute Stimmung und das perfekte Wetter lockten Tausende von Besuchern an. Bereits in den frühen Morgenstunden schlugen die Händler ihre Stände auf. Darunter auch die beiden frisch gekürten Trödelköniginnen Elisa (6) und Emely (8) Ortmann.

Die beiden Schwestern zeigten am Pfingstwochenende großen Einsatz: Zwei Tage harrten sie an ihrem Verkaufsstand an der Herz-Jesu-Kirche mit Oma Barbara Ortmann-Braun sowie Mutter Andrea und Vater Matthias aus ... Die beiden Schwestern zeigten am Pfingstwochenende großen Einsatz: Zwei Tage harrten sie an ihrem Verkaufsstand an der Herz-Jesu-Kirche mit Oma Barbara Ortmann-Braun sowie Mutter Andrea und Vater Matthias aus ...

Lesezeit für diesen Artikel (333 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

