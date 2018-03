Tourismus in Mayen: Gäste bleiben von Abgabe verschont

Die Stadt Mayen wird keine neue Abgabe für Übernachtungsgäste einführen. Für diesen sogenannten Gästebeitrag fand sich im Stadtrat keine Mehrheit. Die Entscheidung war allerdings denkbar knapp und endete mit einem Patt von 14 zu 14 Stimmen bei drei Enthaltungen. Damit gilt der Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung als abgelehnt.

Die Genovevaburg mit dem Eifelmuseum ist eines der touristischen Aushängeschilder in Mayen. Um die touristische Infrastruktur zu finanzieren, wollte die Stadt Mayen eine Übernachtungsabgabe für Gäste einführen. Dort im Stadtrat kam dafür keine Mehrheit zustande.

Foto: Andreas Walz/Archiv

Von unserem Redakteur Hilko Röttgers

Laut Sitzungsvorlage sollte der Gästebeitrag pro Jahr brutto fast 73 000 Euro in die Stadtkasse spülen. Nach Abzug der Umsatzsteuer wären davon rund 61 000 Euro als Einnahme übrig geblieben. Das Geld sollte für touristische Einrichtungen und Veranstaltungen genutzt werden. Beitragspflichtig wären laut Beschlussvorschlage alle Touristen ab sechs Jahren gewesen, die in Mayen übernachten. Ab dem sechsten Lebensjahr sollten dafür 60 Cent pro Person und Nacht erhoben werden, ab dem 16. Lebensjahr sollte der Beitrag auf 1,20 Euro pro Person und Nacht steigen. Für die Erhebung der Beiträge und die Weiterleitung an die Stadt sollten die Mayener Beherbergungsbetriebe verantwortlich sein.

Das kritisierte zunächst die FDP. Deren Fraktionsvorsitzender Ekkehard Raab sah in dem Gästebeitrag ein "bürokratisches Monster", das für die Beherbergungsbetriebe eine erhebliche Belastung mit sich bringe. Und auch bei der Stadtverwaltung mache der Gästebeitrag unnötig viel Arbeit. "Im Verhältnis zu den Erträgen rechnet sich der Verwaltungsaufwand nicht", sagte Raab. Zudem kritisierte er, dass ausschließlich Touristen den Gästebeitrag zahlen müssen und Besucher, die aus beruflichen Gründen nach Mayen kommen und dort übernachten, von der Abgabe befreit sind. "Ich prognostiziere, dass es dann einen inflationären Anstieg von Geschäftsreisen gäbe."

Darauf wies auch Christoph Rosenbaum (CDU) hin, der von einer Schieflage sprach, "weil ein Teil der Gäste zahlen muss und ein anderer nicht". Er hielt den Gästebeitrag zudem für kontraproduktiv. "Wir wollen in Mayen doch mehr Übernachtungsgäste haben."

Helmut Sondermann (SPD) sah das völlig anders: "Alles, was meine Vorredner gesagt haben, trifft nicht zu." Wenn der Gästebeitrag tatsächlich ein bürokratisches Monster wäre, "dann würde nicht landauf, landab Kurtaxe erhoben". Auch den Aufwand, die Daten zu erheben, bewertete Sondermann als gering. "Im digitalen Zeitalter ist das nur eine Zeile mehr." Stattdessen betonte er die Vorteile eines Gästebeitrags, sprich: die Einnahmen für die Stadtkasse. "Dass man hier 50.000, 40.000, meinetwegen 20.000 Euro liegen lassen will, das kann ich nicht nachvollziehen", sagte der SPD-Fraktionschef. "Das darf man nicht."

Nicht einig waren sich die Grünen, wie deren Fraktionsvorsitzende Natascha Lentes einräumte. Zwar sei der Vorwurf eines Bürokratiemonsters eher zum Schmunzeln, da die Beherbergungsbetriebe ihre Gästezahlen ohnehin erfassen müssten, um sie ans Statistische Landesamt zu übermitteln. Doch uneingeschränkt unterstützen wollten die Grünen den Verwaltungsvorschlag auch nicht.

Hans-Georg Schönberg, der Vorsitzende der FWM-Fraktion, sah den Stadtrat in der Pflicht, den Gästebeitrag einzuführen. "Besucher, die unsere touristische Infrastruktur nutzen, müssen auch an den Kosten dafür beteiligt werden."

Diese Aussage trug Schönberg die Kritik von Ekkehard Raab ein. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Ende September habe Schönberg noch genau andersherum argumentiert und abgestimmt, sagte Raab. Dort war der Gästebeitrag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden.

Dass die Meinungen zum Gästebeitrag weit auseinandergehen, zeigte nach der Diskussion auch die Abstimmung im Stadtrat. Während die SPD und ein Teil der Grünen für die Einführung der Abgabe votierte, lehnten CDU und FDP den Gästebeitrag ab. Da sich einige Grüne bei der Abstimmung enthielten, kam am Ende ein Patt zustande. Damit war die Einführung des Gästebeitrags in Mayen vom Tisch.