Tierschützer befeuern Debatte um Ponykarussell auf Lukasmarkt: Betreiber und Veterinäre reagieren

Aus unserem Archiv

Mayen

Auch in der Interimszeit zwischen Lukasmarkt und Lukasmarkt brodelt das Thema Ponykarussell weiter. Seit Jahren demonstrieren Tierschützer gegen das Ponykarussell, das auf dem Mayener Jahrmarkt seit Jahrzehnten seine Runden dreht. Der Arbeitskreis Tierschutz von Bündnis 90/Die Grünen im Kreisverband Neuwied prangert an, dass Ponykarussells nicht mehr zeitgemäß seien. Darüber hinaus greifen sie in ihrer Pressemitteilung auch das Kreisveterinäramt an, das für die Kontrolle des Ponykarussells zuständig ist. Unsere Zeitung hat die Kreisverwaltung mit den Vorwürfen konfrontiert.