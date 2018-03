Tafelcafés werden vor allem von Älteren gut angenommen

Region Mayen/Andernach – Die kürzlich eingerichteten Tafelcafés in Andernach, Polch und Mayen erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie sind an die drei Ausgabestellen der "Tafel" angedockt, an denen Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben werden. Die Ausgabestelle und das Café sind vor allem für ältere Kunden der einzige Raum, wo man sich trifft und miteinander redet.

Region Mayen/Andernach – Die kürzlich eingerichteten Tafelcafés in Andernach, Polch und Mayen erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie sind an die drei Ausgabestellen der "Tafel" angedockt, an denen Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben werden. Die Ausgabestelle und das Café sind vor allem für ältere Kunden der einzige Raum, wo man sich trifft und miteinander redet.

„Während der Ausgabe der Lebensmittel geben die ehrenamtlichen Helfer ihren Kunden Tipps, wie man mit den einzelnen Lebensmitteln nahrhafte Mahlzeiten zubereiten kann“, berichtet Sonja Lauterbach, vom Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr. Insgesamt engagieren sich in den drei Ausgabestellen 130 ehrenamtliche Mitarbeiter. „Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein“, betont Lauterbach und ergänzt: „Immer wieder müssen sich die Tafeln der Kritik aussetzen, ihre Arbeit sei nicht nachhaltig und sie fördere sogar noch die Armut. Und immer wieder stoßen die Helfer an ihre Grenzen, wenn sie mit Fragen, wie Sucht, Überschuldung oder Ausgrenzung und Isolierung, konfrontiert werden“. Um diesen wahrgenommen Bedürfnissen gerechter zu werden, sei im Juli vergangenen Jahres mit Hilfe der Starthilfeförderung durch die Lotterie Glücks Spirale die Stelle „Mayen Tafel plus Lebensmittel und mehr“ mit einem 50-prozentigen Stellenumfang geschaffen worden. „Wichtig ist es, die Betroffenen selbst zu aktivieren und zu motivieren ihr Leben wieder ein Stück mehr in die Hand zu nehmen“. In Zusammenarbeit mit Thomas Thomiczny konnten drei ehrenamtliche Helferinnen für das Mayener Tafelcafé gewonnen werden. „Die Aktivitäten der „Tafel plus“ – sind in Mayen in ein weiteres, zukunftsweisendes Projekt eingebettet“, berichtet Diakon Thomiczny. „Es geht folgenden Fragen nach: Wie kann Kirche nah bei den Menschen sein und wie gelingt es ihr dabei als diakonisch, das heißt als konkrete Hilfe erkennbar und spürbar zu werden?“ Dieses umfassendere Projekt folge ganz konsequent der sogenannten Pastoralkonstitution des II. Vatikanischen Konzils: Die pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et spes“, welche eine Kirche einfordere, die „mitten in der Welt steht“ und damit bei den Menschen ist“. Dem Projekt eingeschrieben ist zusätzlich aber auch die für den Caritasverband und die Seelsorge drängende Frage: „Wie können sich Caritasverband und Seelsorge bei ihrer Arbeit im Gemeinwesen vor Ort ergänzen und nach Möglichkeit auch zusammenwirken?“ An der Tafel in Mayen nun geschieht letzteres bereits: Menschen aus ganz Mayen und seiner Umgebung kommen dort zusammen und erleben die Vertreterin der Caritas und den Vertreter der Seelsorge als eine Einheit, als Team. „Wir versuchen die Menschen aufzusuchen, wenden uns ihnen zu, hören hin, ohne sofort irgendwelche Lösungen, Aktivitäten oder Angebote mitzubringen, es besser zu wissen, berichtet der Kirchenmann und fährt fort. „Im Mayener Tafelcafé öffnen sich so viele Menschen und lassen die vielfältigen besonderen Herausforderungen spürbar werden, denen sie sich tagtäglich stellen müssen: Sie teilen sich uns und den dort ehrenamtlich Tätigen aber auch immer mehr einander mit und thematisieren ihre Herausforderungen und Probleme. Dabei fühlen wir uns immer auch als Beschenkte! Weil diese Menschen alle aus Mayen und dessen Umgebung kommen, treten viele Vorteile aber auch Nachteile und Probleme zu Tage, die den so genannten Sozialraum Mayen betreffen“. Mit dem Projekt ‚Caritas und Seelsorge im Sozialraum’ soll der Einsatz von Seelsorge und Caritasarbeit für die Menschen geschehen, indem mit ihnen auf Augenhöhe nach Möglichkeiten gefragt wird, wie sie ihr Leben besser bewältigen können. Und dazu wird zunächst – und immer wieder – der Sozialraum in den Blick genommen. Die Kirche verstehe sich in diesem Zusammenhang also nicht als (be)lehrend, als wegweisend und habe auch nicht sofort eine Lösung parat, wisse vielleicht zunächst noch nicht einmal wo´s lang geht. „Sondern Kirche versteht sich – in diesem Projekt zumindest – zunächst als von den Menschen her als lernend, als hinhörend“, betont das Team und ergänzt: „Die Menschen sind die Experten. Sie zeigen uns wie sie leben, was ihr Leben ausmacht. Das ist der erste Schritt, auf den wir beide uns eingelassen haben“.