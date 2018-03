Schulleiter Christian Waters ist ein Mann, der nach vorne blickt: Rückschläge bringen ihn nicht vom Ziel ab, die Realschule plus mit Fachoberschule Mendig breiter aufzustellen. Nachdem seine Schule im Herbst mit dem Wunsch gescheitert war, neben der bestehenden Fachrichtung Technik auch den Fachoberschulzweig „Gesundheit und Soziales“ anzubieten, startet sein Team nun einen neuen Versuch – und zwar mit der Fachrichtung „Gestaltung“. Der Startschuss soll fürs Schuljahr 2019/2020 fallen. Der Kreistag Mayen-Koblenz hat am Montag dem Wunsch mit breiter Mehrheit zugestimmt, beim Bildungsministerium in Mainz diese Erweiterung zu beantragen. Die Frist endet am 31. März.

Schulleiter Waters erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich bin erleichtert. Nun sind zweieinhalb Jahre Unsicherheit vorbei.“ Der Kreistag hatte zwar auch dem erfolglosen Erweiterungsprojekt „Gesundheit und Soziales“ zugestimmt, ... Schulleiter Waters erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich bin erleichtert. Nun sind zweieinhalb Jahre Unsicherheit vorbei.“ Der Kreistag hatte zwar auch dem erfolglosen Erweiterungsprojekt „Gesundheit und Soziales“ zugestimmt, ...

