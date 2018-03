Spurensuche: Blutet der Ortskern von Nickenich aus?

Immer mehr Dorfzentren sterben aus. Nun bangen auch die Nickenicher um ihren Ortskern. Sie nehmen eine Entwicklung wahr, die sie beunruhigt. Hinter vorgehaltener Hand hört man die Leute sagen: Der Ort ist tot.

Foto: stt

Nickenich – Immer mehr Dorfzentren sterben aus. Nun bangen auch die Nickenicher um ihren Ortskern. Sie nehmen eine Entwicklung wahr, die sie beunruhigt: Der Rewe-Markt in der Eicher Straße ist seit Langem dicht – und keiner weiß, was daraus wird. Nun ist auch noch der Schleckermarkt weg. Und das Café zur Linde gähnt seit Mai vor sich hin. Der Textilladen in der Kirchstraße wurde ebenfalls wegen mangelnder Kundschaft aufgegeben, sagt Ortsbürgermeister Gottfried Busch. Hinter vorgehaltener Hand hört man die Leute sagen: Der Ort ist tot.

Einen Schuldigen haben die Einheimischen schon ausgemacht: den Discounter, der 2003 am Ortsrand eröffnet wurde. Um diesen herum haben sich eine Bäckerei, ein Getränkehandel, ein Massagestudio sowie ein Deko- und Papierwarengeschäft samt Poststelle angesiedelt. Dort spielt sich nun das Leben ab – im Dorfkern dagegen herrscht Flaute.

Ortsbürgermeister Busch lässt die Entwicklung nicht kalt: "Es ist hart, wenn so viele Geschäfte schließen." Immerhin sei die Grundversorgung durch mehrere Bäcker, Metzger und Ärzte gewährleistet. Ob ihn nun eine Entscheidung einholt, die die Ortsgemeinde vor mehr als zehn Jahren gefällt hat, als sie dem Discounter die Tür öffnete? Busch betont: "Überall sprießen die Discounter aus dem Boden. Als Gemeinde kann man das nicht verhindern, sonst gehen die in den Nebenort."

Sinnbild für den Wandel im Ort ist der Rewe-Markt, den heute viele ältere Menschen schmerzlich vermissen. Mit dem Bau des Normas ging der Nahversorger von Harald und Günther Gesell langsam unter. Relikte erinnern an bessere Zeiten: Im Eingang stehen Einkaufswagen, auch die beiden Kassenbänder sind noch installiert, und in den Regalen stecken noch vereinzelt Postkarten und Päckchen mit Perlonstrumpfhosen.

Das Schicksal des Ladens zieht nun ein persönliches Schicksal des Betreibers Günther Gesell nach sich: Wie das Amtsgericht Andernach auf RZ-Anfrage bestätigt, wird das Ladenlokal samt Wohnhaus und Parkplatz im August zwangsversteigert – zu einem angesetzten Wert von 159 000 Euro.

Wer mit Günther Gesell über Ursachen und Folgen sprechen möchte, muss ihn persönlich aufsuchen. Einen Telefonanschluss hat der 71-Jährige nicht mehr. Er sieht blass aus, als er das Tor zu seiner Hofeinfahrt öffnet. Ihm fällt es schwer, über den Untergang des Familienbetriebs zu sprechen: Seine Mutter hatte 1946 ein Lebensmittelgeschäft in der Untergasse eröffnet – Anfang der 1980er-Jahre zog der Laden dann in die Eicher Straße. "Seitdem der Norma eröffnet wurde, ließ bei uns der Umsatz nach. Deshalb haben wir noch die Post und Lotto dazugenommen", drückt Gesell die Worte heraus. 2010 schloss der Rewe, bis Frühjahr 2011 führte Gesell immerhin noch die Post weiter. Dann war ganz Schluss.

"Zwei Lebensmittelgeschäfte sind einfach zu viel für Nickenich", sagt er. "50 Prozent der Einheimischen kaufen im Umland ein, und die übrigen reichen nicht, um zwei Betriebe am Leben zu halten." Und wie geht es nun für ihn weiter? "Ich muss mir jetzt was Kleines suchen, eine Zweizimmerwohnung vielleicht. Es ist alles in der Schwebe", sagt Gesell und schließt vorsichtig das Hoftor.

"Der Norma zieht alles aus dem Ort raus", schimpft Theo Lohner. Ihm gehört das verwaiste Café zur Linde. Lohner sucht händeringend einen neuen Pächter. "Das wird aber schwierig", betont der Nickenicher. Denn wenn der Ortskern weiter ausstirbt, will dort auch keiner mehr ein Café betreiben. Lohner hat das Lokal seit 15 Jahren verpachtet, zuletzt an Rolf Scharrenbach. Dessen Frau erklärt auf RZ-Anfrage: "Wir haben den Pachtvertrag nicht mehr verlängert. Für uns ist die Sache mit dem Café erledigt." Zu den Hintergründen wollen sich weder Scharrenbachs noch Lohner äußern.

Gibt es Hoffnung für Nickenich? Ortsbürgermeister Busch erklärt: "Wir versuchen, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir sind dabei, mit der Verbandsgemeinde und dem Einzelhandel ins Gespräch zu kommen. Aber es ist nicht einfach." Die Nickenicher müssen natürlich auch ihren Beitrag leisten: Davon ist die Einheimische Wiltrud Snoj überzeugt. Die über Siebzigjährige meint: "Liebe Mitbürger, wäret ihr mal früher öfter bei Rewe einkaufen gegangen, vielleicht wäre so manches anders gelaufen."

Von unserer Redakteurin Katrin Steinert