Sitzung in Polch: Verein Akademie liefert siebenstündige Non-Stopp-Show

Aus unserem Archiv

Polch

Der Polcher Verein Akademie wird in diesem Jahr 130 Jahre alt und verwöhnte die 400 Gäste der Gala-Damensitzung am Samstagabend im Forum der Stadt mit einem siebenstündigen Non-Stopp-Programm. Es gab weder Pausen noch Langeweile. Dafür sorgte Kanzler Gerd Klasen, der als Sitzungspräsident jede noch so kurze Verzögerung der Bühnenshow routiniert zu füllen wusste.