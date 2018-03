Sitzung in Obermendig: Wenn der Rohrreiniger zum Urologen wird

Es war ein denkwürdiger Tag für den Owemennijer Karneval. Die Schützenhalle hat sich am Samstagabend in ein jeckes Tollhaus verwandelt. Es wurde gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Auf den Stühlen und Tischen stehend, kreischten die Besucher bei der ersten von insgesamt drei ausverkauften Sitzungen fast von Beginn an um die Wette und forderten lauthals Zugaben. Dem närrischen Auditorium war klar, dass es eine besondere Sitzung werden würde. Denn es gab gleich drei gute Gründe zum Feiern.

Neben den karnevalistischen Jubiläen des Husarencorps Jack von der Wasserschöpp (22 Jahre) und der Möhnen (33 Jahre) enterten die offiziellen Regenten Prinz Nico I, Bauer Luki und die Jungfrau Marvin mit ihrem Hofstaat, der Prinzengarde und mit Abordnungen des Komitees für den Veilchendiensttagszug und der Fidelen Möhnen zum ersten Mal die heimischen Bühnenbretter. Der im oberen Stadtteil beheimatete Traditionsverein stellt bereits zum zweiten Mal in seiner Geschichte das Dreigestirn. Ein begeisterter Empfang war dem Trifolium, das von den Musikern des Husarencorps flankiert wurde, gewiss, während sie ihre beiden Sessionslieder schmetterten. „Ihr seid super“, lobte Sitzungspräsident Peter Schlaus. „Mit viel Herz und Freude bringt Ihr Freude in die Säle. Macht weiter so“, forderte der Ex-Prinz der KG Obermendig das junge Dreigestirn auf.

Stimmung war auch bei dem sich anschließenden hochkarätigen Programm vorprogrammiert. Als Rock’n’Roll-Kids war die Kindergarde mit von der Partie. Unter der Leitung von Caroline Hamann, Angi Müller und Barbara Gwozdek-Müller begeisterten 35 Kinder mit ihrer erfrischenden Darbietung das Publikum ebenso wie die Kellbach-Funken mit ihrem Gardetanz. Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt von Annette Tiede. Als furchterregend aussehende „Hex von Obermendig“ tritt die Büttenrednerin seit mehr als 15 Jahren ins Rampenlicht. Als aufmerksame Beobachterin der Mendiger Szene ist ihrem scharfen Auge wieder einmal mehr keine Schandtat oder Verfehlung entgangen. Mit vier langen Geschichten in Reinform und sieben kurzen Episoden, den sogenannten Hexen-News, gab sie so manche Peinlichkeit mit dem entsprechenden Bildbeweis preis. Thema waren unter anderem das häufige Umnieten eines Verkehrsschilds und die Neuigkeit bezüglich eines Urologen, denn die Hexe hatte das Mobil eines Rohrreinigungsdienst bereits in Mendig im Einsatz gesehen.

Als „Er“ und „Sie“ brillierten Michael und Caroline Hamann. Während eines Zwiegespräches schlachtete das Ex-Prinzenpaar nach allen Regeln der karnevalistischen Kunst seinen alltäglichen Ehealltag aus. Er mache sich jeden Abend einen Smoothie, erklärte der Vorsitzende der KG Obermendig. „En Smoothie mischt me awer met Obst on Jemös, un net met Pommes, Currywurscht un Beer“, entgegnete seine „bessere Hälfte“. Auch über seine Optik witzelte die Gattin: „Für dei Aussehn – brauchst dau och Humor“, erklärte sie. „Esch wäß jo net, besu esch ausjerechnet desch heirote most. Ed woaren su vill henner mir her.“ Worauf er erklärte: „Un esch Idiot woar de Flotzte.“

Den Reigen der Büttenredner setzten die „ungleichen Brüder“ fort. Anstelle von Patrick Barthelmeh, der in den Jahren zuvor mit seinem Bruder Thorsten in die Bütt gestiegen war, war dieses Mal Tim Herrmann mit viel Wortwitz eingesprungen. Nach dem bunten Finale nach Hause? Mitnichten. Nicht wenige blieben noch auf einen Absacker in der Narrhalla.

Von unserer Mitarbeiterin Elvira Bell