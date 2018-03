Schwerer Badeunfall in Andernach – Hubschrauber sucht Vermissten

Ein schlimmer Badeunfall hat sich am Donnerstag um 14 Uhr im Rhein bei Andernach ereignet: Ein 46-Jähriger und sein Kumpel wollten am Strandstück oberhalb des Alten Krahnens eine Runde schwimmen, als der 46-Jährige plötzlich unterging.

Andernach – Ein schlimmer Badeunfall hat sich am Donnerstag um 14 Uhr im Rhein bei Andernach ereignet: Ein 46-Jähriger und sein Kumpel wollten am Strandstück oberhalb des Alten Krahnens eine Runde schwimmen. Sie waren erst kurze Zeit im Wasser, als der 46-Jährige plötzlich unterging. Sein Freund konnte sich ans Ufer retten. Zeugen alarmierten die Polizei. Auch Feuerwehr und DLRG rückten an. Ein Polizeihubschrauber suchte aus der Luft nach dem Vermissten. Taucher bargen den Andernacher, der dann ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Wasserschutzpolizei wollte aus Opferschutzgründen keine Angaben machen, wie lange der Mann unter Wasser war und welche Folgen das hatte. "Es ist etwas Ernstes", sagte ein Sprecher. Die Polizei warnt davor, im Rhein schwimmen zu gehen. Katrin Steinert