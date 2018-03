Schutzwand bereits auf Lkw verladen: Andernach bereitet sich auf Hochwasser vor

Aus unserem Archiv

Andernach

Rheinaufwärts mussten im Koblenzer Stadtteil Neuendorf bereits Hochwasserschutzwände aufgebaut werden, jetzt ist auch in Andernach der kritische Pegel fast erreicht: Die Bestandteile der Hochwasserschutzwand wurden bereits auf Lkw verladen, um bei Bedarf rasch an ihren Einsatzort in den Andernacher Rheinanlagen gebracht zu werden.