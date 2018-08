In den 90er-Jahren, kurz, nachdem sich die fünf ehemaligen Leipziger Thomaner zum Vokalensemble zusammengetan hatten, waren sie es noch, die zu den sommerlichen Meisterkursen, beispielsweise die der Hilliards, nach England reisten, um sich den Feinschliff fürs vokale Tun zu holen. Heute, 26 Jahre nach seiner Gründung, zählt Amarcord selbst zu den gefragten Lehrmeistern und gab zum dritten Mal eine „Vocal Summer Class“ in der Landesmusikakademie in Engers.

Zu deren Programm gehören auch Konzerte wie das im Spiegelsaal von Schloss Burg Namedy. Bei dem spielen die Meister die Hauptrolle, gestalten mit Musik der Renaissance den ersten Programmteil. Beginnend ...

Lesezeit für diesen Artikel (414 Wörter): 1 Minute, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.